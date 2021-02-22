По всьому світу затримуються поставки вакцини, а на Прикарпатті ввели блокпости через катастрофічну ситуацію з Covid-19, Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус 22 лютого.

Вакцина від Covid-19 з Індії прибуде в Україну 23 лютого. Про прибуття 500 тис. доз вакцини Covishield, що виробляється за ліцензією Oxford-AstraZeneca в Індії, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час форуму Україна 30. Інфраструктура.

Тимошенко також повідомив, що можуть виникнути певні логістичні проблеми.

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив ефективність препарату Covishield і назвав його одним із найкращих на сьогодні.

Україна отримає додаткові 5,5 млн доз вакцини від NovaVax. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що загальний обсяг препарату від NovaVax, на який очікує Україна, складає 15 млн доз.

Від сьогодні в Івано-Франківській області почали роботу 16 блокпостів, які слідкуватимуть за дотриманням карантинних обмежень під час пасажирських перевезень, п’ять з них працюватимуть цілодобово. До таких дій місцева влада вдалась через напружену ситуацію із Covid-19 в області.

Коронавірус в світі

В Японії затримується процес вакцинації через перебої в постачанні єдиної дозволеної в країні вакцини – Pfizer. У зв’язку з цим щеплення людям похилого віку доведеться перенести з квітня на невизначений термін.

В Ізраїлі кампанія вакцинації просувається надзвичайно швидко, станом на 22 лютого майже 3 млн громадян отримали вже другу дозу сироватки, першу – 4,3 млн осіб.

Через складні погодні умови в Америці вдалося отримати лише 2 млн доз вакцини від Covid-19, замість 6.

– Ми розраховуємо швидко надолужити згаяне на цьому тижні, скоротити це відставання, переконатися, що вакцини доставлені на місця, а також вкластися і за термінами, і за графіком, – сказала прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

Уряд Польщі має намір запровадити в’їзд в країну тільки за умови пред’явлення негативного тесту на коронавірус.

Про нові правила перетину кордону оголосять цього тижня.

Вакцинація в Україні

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив у своєму Facebook, що Чернігівська область одна з перших в Україні отримає вакцину від коронавірусу.

Лікар особисто оцінив готовність області до початку вакцинації і запевнив, що згодом всі охочі зможуть отримати вакцину безкоштовно.