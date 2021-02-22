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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Чи можна вилікувати запалення легень вдома – пояснення лікаря

Одна з найпоширеніших та піддатливих до профілактики хвороб – пневмонія. Але не варто недооцінювати серйозність цієї недуги, адже за даними ВООЗ, кожні 20 секунд від цієї інфекції помирає одна дитина у світі.

запалення легень

Факти ICTV поспілкувалися з лікарем-терапевтом Фаллахою Нуржахан про основні симптоми пневмонії, як правильно лікувати хворобу та головні правила профілактики.

Що таке пневмонія

Пневмонія – це гостре інфекційне запалення легень, яке локалізується насамперед у повітряних міхурцях, що мають назву альвеоли. У здорової людини альвеоли наповнені повітрям і нормально функціонують під час дихання.

А у хворого на пневмонію в альвеолах накопичуються слиз та рідина, які викликають біль під час дихання та обмежують надходження кисню.

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Причини хвороби: бактерії, віруси, гриби, найпростіші, що передаються під час контакту з інфікованими людьми, або ж укладнення іншої хвороби.

Симптоми запалення легень

  • висока температура, озноб, тремтіння;
  • слабкість, нездужання, головний біль;
  • поява задишки;
  • кашель;
  • біль в грудній клітці.

Хто у зоні ризику

  • люди віком від 65 років;
  • люди з ослабленим імунітетом;
  • наявність імунодефіциту;
  • стан після трансплантації;
  • наявність хронічних захворювань: цукровий діабет, серцево-судинна патологія, хронічні захворювання легень;
  • куріння, алкоголізм, наркоманія.

запалення легень

Що робити у разі появи симптомів

– Всім пацієнтам з ознаками пневмонії необхідно звернутися до терапевта за місцем проживання. Якщо є підозра щодо захворювання, фахівець може порекомендувати додатково провести рентгенографію органів грудної порожнини в двох проекціях або комп’ютерну томографію, – зазначила лікар.

Також лікар призначить пацієнту зробити загальний та біохімічний аналіз крові. Після повної діагностики та підтвердження діагнозу Пневмонія спеціаліст призначить всі необхідні медикаменти.

Чи можна вилікувати запалення легень вдома

Тільки фахівець вирішує, чи можливо лікування пацієнта в домашніх умовах. Самолікування без консультації лікаря може не тільки не надати необхідної дії на збудника захворювання, а й завдати шкоди організму, – стверджує Нуржахан.

Підбір та визначення виду лікування відбувається з урахуванням індивідуального стану пацієнта:

  • вік;
  • ступінь тяжкості патології;
  • супутні хвороби;
  • побічні дії препарату;
  • алергічні реакції.

Рекомендації щодо лікування пневмонії вдома

За словами спеціаліста, якщо лікар визначив, що лікування можливе в домашніх умовах, додатково до призначеної терапії необхідно:

  • пити багато теплої рідини;
  • проводити дихальну гімнастику для поліпшення вентиляції легенів – в інтернеті доступні вправи Стрельникової;
  • корисним буде застосування вібраційного масажу грудної клітки;
  • після гострої фази хвороби рекомендована лікувальна фізкультура;
  • хворий на пневмонію потребує дієтичного харчування: овочі, фрукти і вітамінні комплекси, м’ясні та курячі бульйони;
  • приміщення, де перебуває хворий, необхідно провітрювати щонайменше трьох разів на добу.

Також рекомендована пульсоксиметрія – це визначення насичення крові киснем.

вакцинація

Профілактика запалення легень

Профілактика пневмонії у дітей та дорослих передбачає зміцнення імунітету. Передусім харчування має бути збалансованим та достатнім. Особливо важливо це для новонароджених: грудне вигодовування протягом перших шість місяців життя зміцнить імунітет малюка.

– Кожній людині слід вести здоровий спосіб життя, загартовуватися, дотримуватися правил особистої гігієни, – зазначила терапевт.

Дбайте про чистоту в домі, провітрюйте приміщення і киньте курити чи хоча б не куріть в приміщені і коли поруч діти.

Крім того, спеціаліст зазначила, що рекомендована вакцинація в сезон від грипу і пневмококової інфекції, адже ці збудники в більшості випадків викликають пневмонію.

Ускладнення пневмонії

За період з січня до серпеня 2020 року, від пневмонії в Україні померло 4 026 людей.

Запалення викликає низку ускладнень, які можуть призвести до смерті: набряк легень, ексудативний плеврит, гостра дихальна недостатність, гостра серцево-легенева недостатність, менінгіт, міокардит, гломерулонефрит, ендокардит тощо.

Детальніше про ускладнення від запалення легень читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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