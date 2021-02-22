Одна з найпоширеніших та піддатливих до профілактики хвороб – пневмонія. Але не варто недооцінювати серйозність цієї недуги, адже за даними ВООЗ, кожні 20 секунд від цієї інфекції помирає одна дитина у світі.

Факти ICTV поспілкувалися з лікарем-терапевтом Фаллахою Нуржахан про основні симптоми пневмонії, як правильно лікувати хворобу та головні правила профілактики.

Що таке пневмонія

Пневмонія – це гостре інфекційне запалення легень, яке локалізується насамперед у повітряних міхурцях, що мають назву альвеоли. У здорової людини альвеоли наповнені повітрям і нормально функціонують під час дихання.

А у хворого на пневмонію в альвеолах накопичуються слиз та рідина, які викликають біль під час дихання та обмежують надходження кисню.

Причини хвороби: бактерії, віруси, гриби, найпростіші, що передаються під час контакту з інфікованими людьми, або ж укладнення іншої хвороби.

Симптоми запалення легень

висока температура, озноб, тремтіння;

слабкість, нездужання, головний біль;

поява задишки;

кашель;

біль в грудній клітці.

Хто у зоні ризику

люди віком від 65 років;

люди з ослабленим імунітетом;

наявність імунодефіциту;

стан після трансплантації;

наявність хронічних захворювань: цукровий діабет, серцево-судинна патологія, хронічні захворювання легень;

куріння, алкоголізм, наркоманія.

Що робити у разі появи симптомів

– Всім пацієнтам з ознаками пневмонії необхідно звернутися до терапевта за місцем проживання. Якщо є підозра щодо захворювання, фахівець може порекомендувати додатково провести рентгенографію органів грудної порожнини в двох проекціях або комп’ютерну томографію, – зазначила лікар.

Також лікар призначить пацієнту зробити загальний та біохімічний аналіз крові. Після повної діагностики та підтвердження діагнозу Пневмонія спеціаліст призначить всі необхідні медикаменти.

Чи можна вилікувати запалення легень вдома

– Тільки фахівець вирішує, чи можливо лікування пацієнта в домашніх умовах. Самолікування без консультації лікаря може не тільки не надати необхідної дії на збудника захворювання, а й завдати шкоди організму, – стверджує Нуржахан.

Підбір та визначення виду лікування відбувається з урахуванням індивідуального стану пацієнта:

вік;

ступінь тяжкості патології;

супутні хвороби;

побічні дії препарату;

алергічні реакції.

Рекомендації щодо лікування пневмонії вдома

За словами спеціаліста, якщо лікар визначив, що лікування можливе в домашніх умовах, додатково до призначеної терапії необхідно:

пити багато теплої рідини;

проводити дихальну гімнастику для поліпшення вентиляції легенів – в інтернеті доступні вправи Стрельникової;

корисним буде застосування вібраційного масажу грудної клітки;

після гострої фази хвороби рекомендована лікувальна фізкультура;

хворий на пневмонію потребує дієтичного харчування: овочі, фрукти і вітамінні комплекси, м’ясні та курячі бульйони;

приміщення, де перебуває хворий, необхідно провітрювати щонайменше трьох разів на добу.

Також рекомендована пульсоксиметрія – це визначення насичення крові киснем.

Профілактика запалення легень

Профілактика пневмонії у дітей та дорослих передбачає зміцнення імунітету. Передусім харчування має бути збалансованим та достатнім. Особливо важливо це для новонароджених: грудне вигодовування протягом перших шість місяців життя зміцнить імунітет малюка.

– Кожній людині слід вести здоровий спосіб життя, загартовуватися, дотримуватися правил особистої гігієни, – зазначила терапевт.

Дбайте про чистоту в домі, провітрюйте приміщення і киньте курити чи хоча б не куріть в приміщені і коли поруч діти.

Крім того, спеціаліст зазначила, що рекомендована вакцинація в сезон від грипу і пневмококової інфекції, адже ці збудники в більшості випадків викликають пневмонію.

Ускладнення пневмонії

За період з січня до серпеня 2020 року, від пневмонії в Україні померло 4 026 людей.

Запалення викликає низку ускладнень, які можуть призвести до смерті: набряк легень, ексудативний плеврит, гостра дихальна недостатність, гостра серцево-легенева недостатність, менінгіт, міокардит, гломерулонефрит, ендокардит тощо.

Детальніше про ускладнення від запалення легень читайте на Фактах ICTV.