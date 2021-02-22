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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Депресія та поганий настрій: як нерегулярний сон впливає на організм

У людей, які мають нерегулярний сон та збитий режим, збільшується ризик виникнення депресії в довгостроковій перспективі. А у  короткостроковій у людей з проблемним сном проявляється поганий настрій.

безсоння

Про це свідчить дослідження науковців з Мічиганського університету. В ньому взяли участь 2 100 медиків-студентів, які стажувалися у лікарнях.

Зазвичай у них були напружені робочі дні та нерегулярні графіки, що сильно впливало на їхню можливість мати нормальний режим сну.

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Науковці відстежили їхній стан за допомогою смарт-годинників, які фіксували сон добровольців. Студенти описували зміну свого настрою у спеціальних додатках. Також вони щоквартально проходити тести на наявність ознак депресії.

За результатами дослідження, у добровольців, у яких був найбільш змінний графік сну, виявили ознаки депресії, вони також повідомляли про зміну настрою. Схожі результати показали і ті, хто постійно лягав спати пізно або спав менше норми.

Науковці стверджують, що у дослідженні взяли участь в основному молоді люди, що не є репрезентативною вибіркою для ширшого населення.

Також вони сподіваються, що інші дослідники вивчатимуть інші групи населення, використовуючи аналогічні пристрої та підходи, щоб побачити, чи підтвердяться результати про зміну режиму сну у них.

Як заснути вчасно

Якщо ви маєте проблеми зі сном через те, що постійно думаєте про свій бізнес чи недостатньо втомлюєтеся – існують незвичайні прийоми заспокоєння розуму, які напрочуд ефективні.

Можна спробувати візуалізувати себе під час заняття, яке у вас добре виходить.

Детальніше про ефективні способи як заснути читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Nature

Фото: Depositphotos

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