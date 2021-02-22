У людей, які мають нерегулярний сон та збитий режим, збільшується ризик виникнення депресії в довгостроковій перспективі. А у короткостроковій у людей з проблемним сном проявляється поганий настрій.

Про це свідчить дослідження науковців з Мічиганського університету. В ньому взяли участь 2 100 медиків-студентів, які стажувалися у лікарнях.

Зазвичай у них були напружені робочі дні та нерегулярні графіки, що сильно впливало на їхню можливість мати нормальний режим сну.

Науковці відстежили їхній стан за допомогою смарт-годинників, які фіксували сон добровольців. Студенти описували зміну свого настрою у спеціальних додатках. Також вони щоквартально проходити тести на наявність ознак депресії.

За результатами дослідження, у добровольців, у яких був найбільш змінний графік сну, виявили ознаки депресії, вони також повідомляли про зміну настрою. Схожі результати показали і ті, хто постійно лягав спати пізно або спав менше норми.