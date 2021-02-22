Попри недостатню вивченість перебігу коронавірусної хвороби та небезпеку смерті від Covid-19, українці звертаються до лікарів на різних стадіях: іноді одразу, в інших випадках – після невдалого самолікування. Від їхнього стану залежить обстеження та лікування під наглядом лікаря.

У деяких пацієнтів фіксуються легкі симптоми, серед яких підвищення рівня температури тіла та нежить. Є й запущені випадки, говорить президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров’я України, лікар Іван Сорока.

– Люди відвідують лікаря на різних стадіях захворювання, з різними симптомами. Той, хто дбає про своє здоров’я, приходить із нежитем та температурою. Інші звертаються лише тоді, коли вже тиждень хворіють, – зазначає Іван Сорока.

За його словами, від тяжкості перебігу хвороби залежить лікування. Деяких пацієнтів відпускають додому, інших же госпіталізують.

Однак нині українські лікарі почали використовувати сучасний комплекс, який допомагає рятувати життя українців на різних стадіях. Це набір уже відомих препаратів, які розробили українці фармакологи.

– Я у свої практиці використовую комплекс препаратів Хвилеріз. Під час цитокінового шторму, коли є температура, погіршені лабораторні показники, я прописую його. Цей комплекс препаратів знижує рівень запалення в організмі людини та рятує життя, – доповнює Іван Сорока.

Під час виявлення основних симптомів коронавірусу, серед яких висока температура (вище 38 градусів), сухий кашель, ускладнене дихання, лікар радить одразу звертатися до спеціаліста та проводити діагностику.

Лише після неї лікар призначить адекватне лікування. Якщо людину відправляють додому, то успіх її лікування залежить від таких позицій:

дотримання рекомендацій лікаря з вживання препаратів;

збалансоване харчування;

здоровий сон;

комфортні умови перебування.

Водночас, попри доступ до значної кількості препаратів, лікарі закликають у жодному разі не слухати порад рідних та знайомих, які начебто побороли хворобу, та не займатися самолікуванням. Це може бути небезпечно й завдати лише шкоди організму.

Профілактика коронавірусу

Актуальними нині залишаються поради ВООЗ щодо профілактики коронавірусу.

Фахівці радять ретельно мити руки, дотримуватися соціальної дистанції, культури чхання та кашлю, не чіпати обличчя руками.

Детальніше про профілактику коронавірусу читайте на Фактах ICTV.