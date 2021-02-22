Нове дослідження у Великій Британії встановило, що вакцинація від коронавірусу препаратами Pfizer та Oxford-AstraZeneca знижує ризик госпіталізації до 94%.

Дослідження проводилося на основі кампанії з вакцинації населення у Великій Британії та Шотландії.

Науковці з університетів Единбурга, Стратклайда, Абердіна, Глазго і Сент-Ендрю проаналізували дані 5,4 млн людей, яким зробили щеплення за останні чотири тижні.

Головний дослідник професор Азіз Шейх, директор Інституту Ашера при Единбурзькому університеті вважає ці дані дуже обнадійливими та сподівається на позитивну динаміку в майбутньому.

– Тепер у нас є національні свідоцтва по всій країні, що вакцинація забезпечує захист від госпіталізацій Covid-19, – зазначив він.

Вакцина Pfizer

Згідно з останнім дослідженням німецьких вчених за участю МОЗ Ізраїлю, вакцина Pfizer запобігає передачі коронавірусу на 89,4% від людини до людини.

При введенні двох доз – на 94%. Ефективність препарату також зростає по закінченню двох тижнів після щеплення.

Джерело: LBC