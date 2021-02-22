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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Вакцинація від Covid-19 знижує ризик госпіталізації на 94% – дослідження

Нове дослідження у Великій Британії встановило, що вакцинація від коронавірусу препаратами Pfizer та Oxford-AstraZeneca знижує ризик госпіталізації до 94%.

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Дослідження проводилося на основі кампанії з вакцинації населення у Великій Британії та Шотландії.

Науковці з університетів Единбурга, Стратклайда, Абердіна, Глазго і Сент-Ендрю проаналізували дані 5,4 млн людей, яким зробили щеплення за останні чотири тижні.

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Головний дослідник професор Азіз Шейх, директор Інституту Ашера при Единбурзькому університеті вважає ці дані дуже обнадійливими та сподівається на позитивну динаміку в майбутньому.

– Тепер у нас є національні свідоцтва по всій країні, що вакцинація забезпечує захист від госпіталізацій Covid-19, – зазначив він.

Вакцина Pfizer

Згідно з останнім дослідженням німецьких вчених за участю МОЗ Ізраїлю, вакцина Pfizer запобігає передачі коронавірусу на 89,4% від людини до людини.

При введенні двох доз – на 94%. Ефективність препарату також зростає по закінченню двох тижнів після щеплення.

Джерело: LBC

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