До України з Індії відправилася перша партія вакцини проти коронавірусу від Covishield, яку виготовляють у індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute of India) за ліцензією Oxford-AstraZeneca.

Щоб проконтролювати відправку вакцин, до Індії особисто вирушив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Україна має стати однією з перших країн, які отримають цю вакцину з Індії у лютому.

– Надалі, як очікується, поставлятиметься більша кількість вакцин, зроблена в Індії, оскільки в Індії нарощується виробництво, щоб забезпечити безпеку здоров’я України та добробут усіх українців, – йдеться в повідомлення Посольства Індії в Україні.

Індія виробляє 60% усіх вакцин у світі, тут розташовані кілька основних виробників вакцин.

Характеристика вакцини Covishield

Вакцину Covishield виготовляють з ослабленої версії вірусу застуди шимпанзе. Його модифікували, щоб він був більше схожий на коронавірус – однак він не може спричиняти хвороби.

Принцип роботи такий: вакцину вводять пацієнтові, вона спонукає імунну систему виробляти антитіла і готує її для атаки на будь-яку коронавірусну інфекцію.

Як і з іншими вакцинами, щеплення потрібно робити двічі з інтервалом у кілька тижнів.

Плюсом для використання вакцини є те, що її можна зберігати за температури +2…+8 градусі, тобто вона не потребує додаткового обладнання.

Ефективність вакцини

Результати міжнародних клінічних випробувань вакцини Oxford-AstraZeneca свідчать, що коли людям вводили половину дози, а потім повну, ефективність досягла 90%.

Індійський Інститут сироватки крові вважає, що Covishield є високоефективним препаратом, що доводять дані досліджень III фази у Великій Британії та Бразилії.

Однак група з питань захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявила, що затвердження препарату було поспішним, адже виробник ще не завершив дослідження на індійцях.

Вакцина CoviShield, перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання.

Куди ще постачають вакцину Covishield

У червні 2020 року AstraZeneca уклала ліцензійну угоду з Інститутом сироватки крові на постачання 1 млрд доз для країн з низьким та середнім рівнем доходу і зобов’язалась забезпечити 400 млн до кінця минулого року.

Одні з перших доз вакцин відправили в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М’янму та Сейшели.

Індія також планує відправляти вакцини Covishield до Шрі-Ланки, Афганістану, Маврикію та Бразилії.

Ціна вакцини Covishield

Різниця між вакцинами Covishield і AstraZeneca щонайменше спостерігається у ціні. Як стверджують виробники, доза індійської вакцини коштуватиме приблизно $2,74 (200 рупій).

Водночас доза британської вакцини коштує майже вдвічі дорожче – $4-5 за дозу.

Наразі українська влада офіційно ціну індійської вакцини не публікувала.

15 лютого ВООЗ схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування й дозволила використовувати її в межах ініціативи COVAX.