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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Імунітет після вакцини від Covid-19 діє щонайменше 12 місяців – Ляшко

Вакцина від Covid-19 – Covishield, яку отримала Україна з Індії, зберігає імунітет проти коронавірусу мінімум 12 місяців.

Віктор Ляшко

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 23 лютого. До проекту бюджетної декларації на наступний рік вже закладаються кошти на закупівлю вакцини.

– За нашою інформацією, як мінімум 12 місяців повинен бути імунітет, – сказав Ляшко.

Також він додав, що вакцина буде ефективною, якщо не відбудеться мутації коронавірусу, яку не передбачили.

Для ефективної імунізації необхідно зробити дві ін’єкції вакциною Covishield внутрішньом’язово з інтервалом у 28 днів.

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За його словами, до проекту бюджетної декларації, який МОЗ подав Міністерства фінансів, вже передбачено необхідну суму для закупівлі вакцини проти Covid-19 на 2022 рік.

Вакцинація від Covid-19 в Україні

Перші вакцини від коронавірусу прибули в Україну. Це 500 тис. доз препарату компанії AstraZeneca.

Саме вакцину Oxford/AstraZeneca 22 лютого першою зареєстрували в Україні для екстреного медичного застосування.

Ляшко також додав, що вакцинація від Covid-19 в Україні почнеться 24 лютого. На першому етапі вакцинація відбуватиметься на одній платформі, тобто лише мобільними бригадами.

Фото: МОЗ

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