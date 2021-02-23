Люди, які під час Covid-19 втратили нюх та смак, можуть не відчувати їх навіть через п’ять місяців після одужання.
Про це свідчить дослідження науковців з Квебекського університету, які вивчили симптоми 813 медичних працівників, і виявили, що 38% із них не повністю відновили свої відчуття.
Для участі в дослідженні добровольці заповнили анкети й пройшли тести. В середньому це проводилося через п’ять місяців після зараження коронавірусом, і тому дослідники не можуть сказати, чи триває втрата нюху та смаку довше цього терміну, адже даних ще немає.
– Хоча це нове захворювання, попередні дослідження показали, що більшість людей втрачає нюх і смак на ранніх його стадіях. Ми хотіли піти далі й подивитися, як довго зберігається втрата цих відчуттів і наскільки серйозна вона у людей із Covid-19, – сказав автор дослідження, лікар Йоханнес Фраснеллі.
Під час дослідження учасники оцінювали свій нюх і смак за шкалою від нуля (повна відсутність відчуттів) до 10 (сильне відчуття). Середній бал у тих, хто видужав від коронавірусу, був вісім, тоді як у людей до того, як вони захворіли, був дев’ять.
З 813 учасників 527 втратили смакові відчуття під час початкової хвороби. У 200 осіб (38%) із них через п’ять місяців відчуття смаку й нюху так і не відновилися.
За словами лікаря, результати вказують на те, що у деяких людей з коронавірусом може зберігатися порушення нюху й смаку. Тому важливо і надалі проводити дослідження для визначення масштабів неврологічних проблем, які викликає Covid-19.
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