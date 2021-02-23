В Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech, повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Точні терміни поставки препарату Ляшко не назвав, а також не сказав, де буде виготовлятись Pfizer для України.

– Вакцинація в Україні буде добровільною, і буде проводитися тільки зареєстрованими препаратами. В Україні зареєстрували два препарати. Це препарат Covishield (AstraZeneca), а також зареєстровано вакцину Pfizer, – сказав головний санлікар.

За словами Віктора Ляшка, вакцинація в Україні стартує в середу, 24 лютого 2021 року.

– Вакцинацію плануємо розпочати уже завтра, після доправлення перших партій з постійним нарощуванням потужностей і розгортанням більшої кількості пунктів щеплення, – повідомив Ляшко.

Перша партія вакцини в Україні

22 лютого вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) зареєстрували в Україні для екстреного медичного застосування проти Covid-19.

Перші 500 тис. доз вакцини від Covid-19 прибули в Україну вранці 23 лютого. Вантаж доставив літак Turkish Airlines.