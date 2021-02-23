Кожен пацієнт, який уклав декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, має право на безоплатний гарантований державою перелік медичних послуг.

НСЗУ зазначило, що аналізи, які потрібні для діагностики та визначення схеми лікування, входять до Програми медичних гарантій у 2021 році.

Окремого пакету з аналізами немає, більшість з них передбачені у інших пакетах, наприклад, пакеті безоплатної медичної допомоги на первинці, в пакеті амбулаторної допомоги та інших.

На першому етапі пацієнт безкоштовно може зробити:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

загальний аналіз сечі;

загальний холестерин;

глюкоза крові.

Також українці можуть отримати швидкі тести на: вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити, визначення антигену SARS-CoV-2.

Якщо потрібні інші аналізи, лікар направить на спеціалізовану ланку і пацієнт отримає їх безоплатно у закладах, які мають договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу.

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Крім того, інструментальні дослідження теж можна зробити безоплатно. Наприклад, шість інструментальних досліджень для ранньої діагностики найпоширеніших серед українців онкозахворювань, які є пріоритетними послугами і виділені в окремі пакети.

Це мамографія, бронхоскопія, цистоскопія, гістероскопія, гастроскопія та колоноскопія.

Як отримати безкоштовну діагностику

Для того, щоб пройти безкоштовну діагностику, необхідне електронне направлення. У НСЗУ наголосили, що це важлива умова, бо завдяки направленню, Національна служба здоров’я знає, якому закладу заплатити за надану пацієнту послугу.

– В направленні за Програмою медичних гарантій не вказується ні заклад, ні лікар, до якого направляють пацієнта. Лише код послуги та інформація про медзаклад і лікаря, який його створив. Місце, де отримати послуги, пацієнт обирає самостійно серед медзакладів України, які мають договір з НСЗУ, – зазначили в НСЗУ.

Якщо пацієнт звернеться без направлення, то за послуги доведеться платити самостійно.

Як безкоштовно перевірити серце

Найпоширенішими захворюваннями серед українців є серцево-судинні захворювання, які у 68% закінчуються летальними випадками.

Тому діагностика та лікування серцево-судинних хвороб входять до Програми медичних гарантій у 2021 році.

Якщо сімейний лікар виписує направлення для пацієнта з симптомами хвороби до кардіолога або, наприклад, УЗД серця, то ці послуги також є безоплатними.

Детальніше про безкоштовну діагностику серця в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НСЗУ