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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Як безкоштовно обстежитися в Україні – пояснення НСЗУ

Кожен пацієнт, який уклав декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, має право на безоплатний гарантований державою перелік медичних послуг.

Як безкоштовно обстежитися в Україні – пояснення НСЗУ

НСЗУ зазначило, що аналізи, які потрібні для діагностики та визначення схеми лікування, входять до Програми медичних гарантій у 2021 році.

Окремого пакету з аналізами немає, більшість з них передбачені у інших пакетах, наприклад, пакеті безоплатної медичної допомоги на первинці, в пакеті амбулаторної допомоги та інших.

На першому етапі пацієнт безкоштовно може зробити: 

  • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
  • загальний аналіз сечі;
  • загальний холестерин;
  • глюкоза крові.

Також українці можуть отримати швидкі тести на: вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити, визначення антигену SARS-CoV-2.

Якщо потрібні інші аналізи, лікар направить на спеціалізовану ланку і пацієнт отримає їх безоплатно у закладах, які мають договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу.

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Крім того, інструментальні дослідження теж можна зробити безоплатно. Наприклад, шість інструментальних досліджень для ранньої діагностики найпоширеніших серед українців онкозахворювань, які є пріоритетними послугами і виділені в окремі пакети.

Це мамографія, бронхоскопія, цистоскопія, гістероскопія, гастроскопія та колоноскопія.

Як отримати безкоштовну діагностику

Для того, щоб пройти безкоштовну діагностику, необхідне електронне направлення. У НСЗУ наголосили, що це важлива умова, бо завдяки направленню, Національна служба здоров’я знає, якому закладу заплатити за надану пацієнту послугу.

– В направленні за Програмою медичних гарантій не вказується ні заклад, ні лікар, до якого направляють пацієнта. Лише код послуги та інформація про медзаклад і лікаря, який його створив. Місце, де отримати послуги, пацієнт обирає самостійно серед медзакладів України, які мають договір з НСЗУ, – зазначили в НСЗУ.

Якщо пацієнт звернеться без направлення, то за послуги доведеться платити самостійно.

Як безкоштовно перевірити серце

Найпоширенішими захворюваннями серед українців є серцево-судинні захворювання, які у 68% закінчуються летальними випадками.

Тому діагностика та лікування серцево-судинних хвороб входять до Програми медичних гарантій у 2021 році.

Якщо сімейний лікар виписує направлення для пацієнта з симптомами хвороби до кардіолога або, наприклад, УЗД серця, то ці послуги також є безоплатними.

Детальніше про безкоштовну діагностику серця в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НСЗУ

Фото: Dreamstime

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