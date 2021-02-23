На початку березня в Україні може погіршитися ситуація із захворюваністю на Covid-19. В середньому кількість інфікованих за добу може зрости до 6 820 випадків.

Про це повідомила Національна академія наук України у прогнозі розвитку епідемії коронавірусу в період з 23 лютого до 8 березня. Найбільші темпи поширення будуть у Вінницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

– Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6 275 (Prophet) і 5 612 (SEIR-U) протягом тижня 23 лютого – 1 березня 2021 року, – зазначили у прогнозі.

Науковці також попередили, що середня кількість нових випадків протягом тижня 2-8 березня може скласти 6 820.

Крім того, за статистикою летальних випадків, науковці вважають найнебезпечнішим супутнім захворюванням під час Covid-19 – діабет.

Летальність при захворюванні діабетом для всіх вікових груп становить 22%, а для вікової категорії 80+ – 46%.

Коронавірус в Україні

Станом на 23 лютого нові випадки коронавірусу в Україні зафіксували у 4 182 людей. Від ускладнень, які спричинив Covid-19, померли 153 пацієнти.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), Вінницькій (243), Львівській (197) та Київській (196) областях.