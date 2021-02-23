Неприємним наслідком коронавірусу може стати часткова втрата волосся.

Таке ускладнення виявили китайські науковці, йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі The Lancet.

За інформацією дослідників, у 359 пацієнтів з 1 655 (22%) фіксували втрату волосся протягом шести місяців після зараження.

Водночас жінки частіше страждали від такої реакції організму.

Крім того, науковці назвали й інші ускладнення, які фіксувалися у людей. Серед них – втома, біль у м’язах, депресія, проблеми зі сном.

Небезпека самолікування коронавірусу

Фахівці закликають у разі фіксування навіть легких симптомів хвороби звертатися до лікаря.

Несвоєчасний візит до спеціаліста загрожує важчим перебігом хвороби та ускладненнями. Водночас не варто займатися самолікуванням.

Детальніше про лікування коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Lancet