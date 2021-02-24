Правильне харчування допомагає зберігати здоров’я всього організму, а також очей. Корисні речовини насичують сітківку ока, таким чином людина уникає деяких проблем із зором.

Про це зазначила лікар-офтальмолог Євгенія Войток у програмі Є здорове питання. За її словами, порушення зору можуть бути з різних причин, а здорове харчування це тільки допомагає тримати його на рівні.

– Чорниця та морква мають безліч корисних речовин. Але вилікувати хворобу очей, відкорегувати зір ці продукти, як і інші, не допоможуть, – стверджує лікар.

Також офтальмолог додала, що будь-які методи народної медицини не ефективні, а тільки можуть погіршити стан очей. Слід звертатися до кваліфікованого лікаря та лікувати проблему одразу, щоб уникнути ускладнень.

Як перевірити зір онлайн