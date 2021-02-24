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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Чи допомагають чорниця і морква у лікуванні зору – відповідь лікаря

Правильне харчування допомагає зберігати здоров’я всього організму, а також очей. Корисні речовини насичують сітківку ока, таким чином людина уникає деяких проблем із зором.

морква для зору

Про це зазначила лікар-офтальмолог Євгенія Войток у програмі Є здорове питання. За її словами, порушення зору можуть бути з різних причин, а здорове харчування це тільки допомагає тримати його на рівні.

– Чорниця та морква мають безліч корисних речовин. Але вилікувати хворобу очей, відкорегувати зір ці продукти, як і інші, не допоможуть, – стверджує лікар.

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Також офтальмолог додала, що будь-які методи народної медицини не ефективні, а тільки можуть погіршити стан очей. Слід звертатися до кваліфікованого лікаря та лікувати проблему одразу, щоб уникнути ускладнень.

Як перевірити зір онлайн

Навіть людям із зором у 100% варто час від часу перевіряти свій зір. Тим, у кого ідеальний зір, можна перевіряти його раз на два роки.

Тим, у кого робота пов’язана з комп’ютером, або тим, хто носить контактні лінзи, окуляри, має проблеми із зором, варто відвідувати офтальмолога хоча б раз на рік.

Як перевірити зір вдома – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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