У вагітних жінок, які заразилися Covid-19, немає підвищеного ризику викидня, мертвонародження або народження дитини з низькою масою тіла. Але у інфікованих коронавірусом вагітних існує вища ймовірність передчасних пологів.

Про це свідчить дослідження Імперського коледжу Лондона. Науковці проаналізували медичні дані 4 004 вагітних жінок з підозрою або підтвердженням Covid-19 у Великій Британії та США.

За результатами дослідження, жодна дитина не померла від коронавірусу після народження. Також не було ризику мертвонародження або низької маси тіла немовлят.

Водночас за медичними даними пацієнток зробили висновок, що на 37 тижні вагітності є високий ризик передчасних пологів.

У 12% жінок з Великої Британії, які мали підозру або підтверджений Covid-19, були передчасні пологи. У США передчасні пологи були у 15,7% жінок.

– Відкриття того, що інфекція Covid-19 не збільшує ризик мертвонародження або смерті дитини, обнадіює. Однак підозрюваний або підтверджений діагноз Covid-19 був пов’язаний з більш високим ризиком передчасних пологів, і не зовсім зрозуміло, чому, – стверджує старший автор дослідження, професор Крістоф Лис.

Крім того, науковці помітили, що у вагітних немає підвищеного ризику смерті. У Великій Британії померло вісім жінок, а у США – чотири.

Дослідники вважають, що показники смертності вагітних жінок від Covid-19 не вищий, ніж у невагітних.

Вагітність під час Covid-19

За статистикою, вагітні жінки хворіють на Covid-19 не частіше ніж усі інші. У 88% жінок при надії – легкий перебіг хвороби.

Лікарі стверджують, що найтяжчий перебіг хвороби мають жінки в третьому триместрі вагітності.

Детальніше про вагітність під час Covid-19 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Імперський коледж Лондона