Правильна корекція – це головне, що потрібно для ока, щоб воно було здоровим. Нині існують різні методи корекції та захисту зору – від звичайних окулярів до спеціальних фільтрів, які захищають від синього спектра світла.

Лікар-офтальмолог Євгенія Войток розповіла Фактам ICTV у програмі Є здорове питання про основні методи корекції та захисту зору, як правильно обрати окуляри та лінзи, а також – чи варто купувати комп’ютерні окуляри.

Чи ефективні комп’ютерні окуляри

За словами фахівця, нульові лінзи без діоптрій із захистом від синього світла справді допомагають знизити напруження під час тривалої роботи за комп’ютером. Дітям не рекомендовано носити такі окуляри.

– Синє світло – це частина сонячного випромінювання. Нас оточують люмінісцентні лампи, дисплеї, діодні джерела світла – саме вони мають високоенергетичну частину цього світла. Тривалий вплив синього світла на сітківку ока може викликати дистрофічні процеси, фото-хімічні стреси. Тому, щоб зберегти здоров’я ока, не варто навантажувати очі тривалий час, – зазначила лікар.

Який спосіб корекції зору обрати

Окуляри існують уже більш як сто років. Це найдавніший метод корекції зору. Але не варто самостійно визначати метод корекції, адже це може призвести до погіршення зору. Тільки кваліфікований лікар має призначати метод лікування та корегування очей.

Плюси окулярів:

Універсальність. Їх можуть носити як дорослі, так і діти з малого віку;

Відсутність контакту. Тобто нічого не вставляють в око, ніяк не порушується нормальна анатомія органа;

Не сприяють розвитку інфекцій;

Додатковий метод захисту від крапельного потрапляння в слизову оболонку ока вірусних частинок;

– На жаль, є випадки, коли окуляри не здатні вирішити оптичну проблему людини. Тому лікар може призначити контактні лінзи. Це прекрасний метод корекції, але він потребує ретельнішого дотримання правил гігієни, – зазначила офтальмолог.

Через порушення правил гігієни часто можуть виникнути ускладнення. Лікар радить знімати лінзи на ніч, адже це ідеальне середовище для розвитку бактерій.

Крім того, слід постійно відстежувати динаміку хвороби разом з лікарем і не змінювати лінзи на інші самостійно. Лікар зауважила, що контактні лінзи мають обмежений період, коли їх можна носити.

– Щодо операцій, то це хороший метод відновлення та корекції зору. Велика кількість пацієнтів користуються саме ним, адже вони не хочуть носити окуляри або лінзи, – наголосила Войток.

Як обрати лінзи

Лінза – це не просто скло. Це полімер, який може по-різному проводити світло. Тобто що більше світла може пройти через лінзу, то кращі у неї оптичні властивості.

– Є лінзи нового дизайну, створені за допомогою FreeForm-технології. У кожній частині лінзи точково прораховується її сила. Є лінзи, які мають декілька діоптрій. Звичайно, ціна на такі лінзи може сягати 20 тис. грн, – каже лікар.

На ціну лінз також впливає покриття – що воно краще, то дорожче коштуватиме сама лінза.

– Перед виробом лінз слід проконсультуватися зі спеціалістом. Не економте на своїх очах, адже ви купуєте окуляри не щодня. Але треба бути обережними, бо інколи можуть продати непотрібну, дорогу лінзу, яка не принесе користі, – додала Войток.

Як перевірити зір

У сучасному світі людина отримує близько 80% інформації за допомогою очей. Навіть людям із зором у 100% варто час від часу перевіряти свій зір.

Щоб перевірити зір можна зробити тест на кольоровідчуття або астигматизм. Водночас до лікаря необхідно звернутися, якщо є сухість в очах, надмірна сльозливість, набряклість і почервоніння повік.

Детальніше про те, як перевірити зір читайте у матеріалі Фактів ICTV.