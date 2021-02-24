Індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech виготовила вакцину від коронавірусної інфекції, що не потребуватиме уколів або інших болісних маніпуляцій.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, Україна може приєднатися до випробувань цієї вакцини, що наразі перебувають на першій стадії.

— Під час переговорів із компанією Bharat Biotech дійшли згоди на обопільну готовність виробника та України щодо участі в клінічних випробуваннях нової вакцини, яку вони виготовили у формі назального спрею чи крапель. На другій і третій стадіях ми можемо частину клінічних випробувань провести в Україні, – наголосив Степанов.

Компанія планує завершити клінічні випробування у вересні-жовтні цього року, щоб вже із продуктом вийти на ринок.

Що відомо про спрей від Bharat Biotech?

На думку медичних фахівців, назальний спрей може змінити правила гри у сфері вакцинації проти коронавірусу. Адже його можна буде вводити безпосередньо шляхом розпилення або розбризкування розчину у ніздрі, на відміну від традиційної вакцини, яку необхідно вводити у м’язову тканину.

Також для введення назальної вакцини не потрібна допомога лікаря, адже нею можна буде щепитися самостійно – вона не потребує ін’єкцій чи голок і нагадуватиме звичайний спрей для носа.

У Bharat Biotech стверджують, якщо спрей успішно розроблять, то він зможе забезпечити імунітет для великої кількості населення за дуже короткий термін.

Як діє назальна вакцина?

Мета цієї вакцини – доправити дозу безпосередньо через дихальні шляхи – ніс та слизова оболонка у верхній частині горла поглинуть дозу та спричинять імунну відповідь, а згодом вироблять антитіла.

Лікарі Bharat Biotech кажуть, що оскільки спрей безпосередньо розпорошується на слизову оболонку, всмоктування відбувається значно швидше, що зумовлює до швидшої імунної відповіді.

— Інтраназальна вакцина стимулюватиме широку імунну відповідь після розпилення у ніс людини та нейтралізує відповіді IgG, слизової оболонки IgA та Т-клітин, створюючи імунну відповідь на місці інфекції, яка знаходиться в слизовій оболонці носа, що важливо як для блокування інфекції, так і передачі Covid-19, – йдеться у звіті Bharat Biotech.

Компанія також стверджує, що вакцина не тільки допоможе викликати імунну відповідь проти вірусу в організмі, але й допоможе значно знизити передачу.

У Bharat Biotech також повідомили, що компанія обрала розробку інтраназальної вакцини, оскільки їхні дослідження довели, що назальний шлях вакцинації має відмінний потенціал вакцинації через організовану імунну систему слизової оболонки носа.

Переваги назальної вакцини

Використання шляхом розпилення ін’єкції у ніздрі людини;

Для зберігання не потрібні особливі умови, як для традиційних вакцин, що скоротить терміни доставки вакцини;

Допоможе зменшити використання шприців, голок та інших компонентів, таких як спиртові тампони та спеціальне медичне обладання для введення вакцин;

Оскільки BBV154 є неінвазивною вакциною – це усуває травми та інфекції, що можуть бути пов’язані з голкою;

Це буде одноразова доза, для якої необхідно кілька крапель.

Як відбувалася розробка?

Ця вакцина була розроблена на основі вакцини Covishield. Фахівці використали той же аденовірус, який є звичайним вірусом, що виявляється у шимпанзе. Це буде інактивована вакцина.

Досі компанія проводила клінічні випробування спрею на тваринах. У Bharat Biotech заявили, що ця вакцина довела свій чудовий захист від Covid-19. Вакцина пройшла випробування на мишах та хом’яках, які були імунізовані однієї дозою цієї вакцини.

Результати визнані як такі, що “забезпечують кліренс вірусу як в нижніх, так і у верхніх дихальних шляхах у всіх тварин”.

Компанія Bharat Biotech подала заявку на першу та другу фази клінічних випробувань в Індії. Наразі вона отримала схвалення на першу фазу клінічних випробувань цієї вакцини Генеральним контролером з лікарських засобів Індії і незабаром, ймовірно, розпочне свої клінічні випробування на людях.

Очікується, що компанія набере 75 осіб добровольців, на яких випробують спрей. Звіт про дослідження випробувань першої фази буде надано Генеральному контролеру з лікарських засобів Індії, після чого, у разі успіху, він пройде подальші випробування.

Що відомо про вакцину Covaxin?

Її розробила індійська компанія Bharat Biotech і вона стала першою місцевої вакциною, яку схвалили для екстреного застосування в Індії на початку 2021 року. Водночас виробник досі не надав результатів третьої фази випробувань препарату.

У Bharat Biotech в понеділок, 22 лютого, заявили, що проміжні результати третього етапу клінічних досліджень оприлюднять приблизно через два тижні. Частина епідеміологів критикувала рішення схвалити Covaxin через відсутність остаточних даних про безпеку та ефективність препарату.

Зараз Індія замовила у виробника щонайменше 10 млн доз препарату.

Джерело: The New Indian Express