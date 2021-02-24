Розрив стосунків завжди призводь до стресового стану. Інколи важко сприймати реальність через нестерпний біль розставання з близькою людиною. Однак, як довго буде тривати цей біль, залежить від людини.

Психолог Ірина Щербак дала поради читачам Фактів ICTV, як пережити розставання для чоловіків та жінок, і як жити далі після стосунків.

– Як психолог я завжди рекомендую спробувати врятувати взаємили, вдавшись до сімейної терапії, якщо вони не є токсичними (фізичне і моральне насильство). Багато пар сумніваються перед розставанням, розлученням, деякі навіть сходяться, щоб знову через деякий час розійтися, – зазначила психолог.

За її словами, розставатися варто тоді, коли стосунки вичерпали себе і люди впевнені, що зробили все можливе, щоб залишитися разом.

Проте, якщо все ж сталося так, що люди розірвали стосунки, то краще проходити цей етап з підтримкою фахівця, за допомогою психотерапії. Якщо ж немає можливості піти до психолога, то можна взяти на замітку його поради.

Поради для жінок

Щербак радить не шукати нових стосунків одразу після розставання.

– Найкраще, щоб у вас був час проаналізувати минулі стосунки та зробити висновки, – стверджує психолог.

Знайдіть час для себе, почніть знайомитись з новою собою після розриву та вивчати себе. Також позитивно впливає пошук нового хобі або захоплення.

– Відпочиньте, адже жінки часом забувають про себе в шлюбі, віддаючи все сім’ї, – каже спеціаліст.

Поради для чоловіків

Часто чоловіки після розставання чи розлучення поринають у нічні вечірки, запивають моральний біль алкоголем та часто змінюють партнерок.

– Не варто цього робити з метою самоствердитися. Також не слід ховатися від усього зовнішнього світу. Запишіться в спортзал, або почніть бігати вранці, – радить психолог.

Фізичні навантаження дозволять випустити гнів на весь світ. Робота допоможе чоловікові сфокусуватися на справі, а не на колишніх стосунках.

Тому можна зайнятися чимось, що приносить радість та задоволення, але також важливо не забувати про відпочинок.

Чому чоловіки уникають серйозних стосунків

Існує не так багато причин, чому чоловіки побоюються бути рішучими та відповідальними в особистому житті.

Головна причина банальна, але чесна: це відсутність почуттів та ще низка причин, які пов’язані з бажаннями чоловіка та вихованням. Помилкою буде вимагати від партнера обіцяти любов і міцні стосунки на все життя.

Однак важливо правильно натякнути, що вам небайдуже ваше майбутнє, та обговорити (або спланувати) наступні декілька років.

Детальніше про те, чому чоловіки уникають серйозних стосунків, читайте на Фактах ICTV.