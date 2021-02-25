Вакцини від Covid-19 доставили вже у всі регіони України, тому імунізація почалась 25 лютого у всіх областях.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у соціальних мережах.
25 лютого вакцинація від Covid-19 почалась у Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській, Харківській областях та місті Києві.
Він зазначив, що у перший день вакцинації, 24 лютого, зробили 159 щеплень:
- Черкаська область – 80 щеплень;
- Чернігівська область – 10 щеплень;
- Київська область – 19 щеплень;
- Житомирська область – 40 щеплень;
- Вінницька область – 10 щеплень.
Вакцинація в Україні
25 лютого у Києві зробили перше щеплення від коронавірусу. Першим вакцинованим став завідувач відділення інфекційної реанімації Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.
МОЗ передав Києву 42 600 доз вакцин проти коронавірусу виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Віктор Ляшко
Фото: Віктор Ляшко