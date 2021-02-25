PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

25 лютого у всіх областях України почалась вакцинація від Covid-19

Вакцини від Covid-19 доставили вже у всі регіони України, тому імунізація почалась 25 лютого у всіх областях.

Віктор Ляшко

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у соціальних мережах.

25 лютого вакцинація від Covid-19 почалась у Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській, Харківській областях та місті Києві.

Він зазначив, що у перший день вакцинації, 24 лютого, зробили 159 щеплень:

  • Черкаська область – 80 щеплень;
  • Чернігівська область – 10 щеплень;
  • Київська область – 19 щеплень;
  • Житомирська область – 40 щеплень;
  • Вінницька область – 10 щеплень.

Вакцинація в Україні

25 лютого у Києві зробили перше щеплення від коронавірусу. Першим вакцинованим став завідувач відділення інфекційної реанімації Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.

МОЗ передав Києву 42 600 доз вакцин проти коронавірусу виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Віктор Ляшко

Фото: Віктор Ляшко

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка