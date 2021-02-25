Вакцини від Covid-19 доставили вже у всі регіони України, тому імунізація почалась 25 лютого у всіх областях.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у соціальних мережах.

25 лютого вакцинація від Covid-19 почалась у Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській, Харківській областях та місті Києві.

Він зазначив, що у перший день вакцинації, 24 лютого, зробили 159 щеплень:

Черкаська область – 80 щеплень;

Чернігівська область – 10 щеплень;

Київська область – 19 щеплень;

Житомирська область – 40 щеплень;

Вінницька область – 10 щеплень.

Вакцинація в Україні

25 лютого у Києві зробили перше щеплення від коронавірусу. Першим вакцинованим став завідувач відділення інфекційної реанімації Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.

МОЗ передав Києву 42 600 доз вакцин проти коронавірусу виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Віктор Ляшко

Фото: Віктор Ляшко