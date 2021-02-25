Covid-вакцина Pfizer ефективна на 94% – дослідження

Нове дослідження в Ізраїлі показало, що вакцина від коронавірусу від компанії Pfizer ефективна на 94%. Однак для цього потрібно вакцинуватися препаратом у два етапи.

Дослідження провів Науково-дослідний інститут Clalit, в якому взяли участь близько 1,2 млн осіб. Під час дослідження вивчили вплив препарату на організм близько 600 тис. вакцинованих людей проти такої ж контрольної групи тих, хто не робив імунізацію.

Вакцина, розроблена американським виробником ліків Pfizer та німецькою компанією BioNTech, також ефективна проти нового штаму коронавірусу, вперше виявленого у Великій Британії. Однак дослідження не пролило світло на те, як вакцина Pfizer діятиме проти іншого виду Covid-19, вперше виявленого у Південній Африці.

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Дослідження стало першим аналізом національної стратегії вакцинації проти Covid-19, які пройшли експертну оцінку. Незабаром планують порівняти реакцію організму людей, які отримали щеплення, а також невакцинованих людей з аналогічною історією хвороби, статтю, віком і географічними характеристиками.

Принаймні три дослідження з Ізраїлю також показали, що вакцина може знизити передачу коронавірусу, але фахівці попередили, що необхідно провести більше досліджень, щоб зробити чіткіші висновки.

Вакцинація в Україні

Станом на ранок 25 лютого в Україні зробили 159 щеплень проти Covid-19. Вакцинація в Україні почалася 24 лютого. Тобто таку кількість людей вакцинували лише за першу добу.

Українці отримали тільки першу дозу вакцини. Імунізацію планується проводити у два етапи, оскільки для ефективності індійської вакцини потрібно зробити два щеплення кожній людині. Перший раз потрібно ввести половину дози, а другий – всю дозу препарату. Найбільше щеплень провели в Черкаській області.