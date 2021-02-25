Перебіг коронавірусу у пацієнтів на Закарпатті змінився. Люди, які вже перехворіли на Covid-19, почали хворіти повторно.

Про це розповів Фактам ICTV головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк. За його словами, наразі не доведено, що на Закарпатті є новий штам Covid-19, адже в Україні не роблять тестів на його визначення.

– Але люди, які мають захист від хвороби, почали повторно хворіти. Це означає, що можливо із Заходу до нас завезли новий штам Covid-19. Ймовірно, що це штам саме з Великої Британії, адже велика кількість заробітчан приїхали саме звідти, – стверджує лікар.

За його словами, у сусідніх країнах теж фіксували цей штам, тому ймовірність його завезення до України збільшується.

Поляк також додав, що нові симптоми штаму Covid-19, як-от глухота, діарея, нудота, проявлялися у хворих раніше.

– Діарея може бути із самого початку інфікування Covid-19. Немає таких органів та систем. які б не міг уразити коронавірус. Наприклад, депресивний синдром, втрата нюху, слуху, смаку, які є наслідком ураження нервової системи. Але є факт того, що стало більше важких хворих, тобто вірус передається швидше, – каже лікар.

Він додав, що нині обласна клінічна лікарня на Закарпатті завантажена на 94%.

Коронавірус в Україні

25 лютого 2021 року коронавірус в Україні підтвердили у 1 325 841 особи. У країні різко погіршилася епідситуація, за останню добу виявили 8 147 нових випадків хвороби.

Померло в Україні від Covid-19 за добу 135 людей, за час пандемії – 25 596. Одужало за добу 3 889 українців, загалом – 1 159 311.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), Вінницькій (639) областях та м. Київ (652).