В одеському Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені Володимира Філатова вперше у світі провели операцію з видалення великої пухлини ока методом електрозварювання.

У 21-річної дівчини був синдром Стюрж-Вебера та велика пухлина ока — її діаметр складав приблизно 17 міліметрів. Пухлина займала третину об’єму очного яблука, росла й провокувала відшарування сітківки. Це рідкісна хвороба, яка виникає один раз на 60 тис.

Відомі методи лікування виявилися неефективними, адже новоутворення було завелике. Під час операції, яка тривала приблизно годину, лікарі застосовували високочастотне електрозварювання біологічних тканин.

– Після того, як ми видалили пухлину, сітківка прилягла на місце. І це дозволило пацієнтці вже в перші дні після операції отримати мінімальний зір. Вона вже могла порахувати пальці, — стверджує хірург, який проводив операцію, Микола Уманець.

За його словами, відповідальність під час операції була великою, адже коли робиш щось вперше, то запитати пораду у колеги, який вже це робив, немає можливості.

Директорка Інституту Філатова Наталія Пасєчнікова розповіла, що методикою цієї унікальної операції зацікавилися лікарі зі Швеції, Німеччини та США.

До слова, у США провели першу в історії пересадку обличчя і трансплантацію рук. Операції провели 22-річному американцю з Нью-Джерсі Джо ДіМео.

До цієї операції у світі провели близько 50 пересадок обличчя та близько 100 трансплантацій рук. Але ще жодного разу не вдавалося успішно провести обидві трансплантації одночасно одному пацієнтові.

Джерело: Інститут ім. В. П. Філатова