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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Німеччина перевірила зразки з України на наявність штамів Covid-19 – результати

Німецька лабораторія в клініці Шаріте перевірила 48 зразків з України на наявність нових штамів коронавірусу і не виявила їх в жодному зразку.

Аналізи

Про відправлення ще однієї партії тестів з підозрою на південноафриканський та британський штами повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– Зараз знову відправляємо. Це буде такий постійний процес, щоб визначити нові штами, – зазначив Степанов.

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Наразі Україна не має власних тестів для виявлення нових мутацій коронавірусу, тому кожен підозрілий зразок потрібно відправляти в  спецiальну лабораторію за кордон.

Підозра на нові штами на Закарпатті

Головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк вважає, що в Україні вже є британський штам коронавірусу на Закарпатті.

Таке припущення лікар висловив через зростання кількості повторних заражень в регіоні і пов’язує це з поверненням великої кількістю заробітчан із заходу.

Джерело: Максим Степанов 

Фото: Pixabay

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