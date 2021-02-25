Німецька лабораторія в клініці Шаріте перевірила 48 зразків з України на наявність нових штамів коронавірусу і не виявила їх в жодному зразку.

Про відправлення ще однієї партії тестів з підозрою на південноафриканський та британський штами повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– Зараз знову відправляємо. Це буде такий постійний процес, щоб визначити нові штами, – зазначив Степанов.

Наразі Україна не має власних тестів для виявлення нових мутацій коронавірусу, тому кожен підозрілий зразок потрібно відправляти в спецiальну лабораторію за кордон.

Підозра на нові штами на Закарпатті

Головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк вважає, що в Україні вже є британський штам коронавірусу на Закарпатті.

Таке припущення лікар висловив через зростання кількості повторних заражень в регіоні і пов’язує це з поверненням великої кількістю заробітчан із заходу.

Джерело: Максим Степанов