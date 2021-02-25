Старт глобальної вакцинації в Україні, підозра на новий штам коронавірусу на Закарпатті та найновіші світові дослідження вакцин – Факти ICTV зібрали головні новини про пандемію за 25 лютого.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що сьогодні розпочнеться вакцинація від Covid-19 в усіх регіонах країни.

Про старт вакцинації препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) вже оголосили Львівська, Донецька, Вінницька, Житомирська, Черкаська та Чернівецька області.

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Щеплення від коронавірусу почали робити і в Києві, одним з перших провакцинувався завідувач відділення інфекційної реанімації Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.

Чоловік зазначив, що не відчуває жодного погіршення самопочуття.

Натомість на Закарпатті люди почали повторно хворіти на коронавірус, з іншим перебігом хвороби.

Головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк вважає, що громадян вражає новий штам хвороби, адже останнім часом багато заробітчан повернулися із західних країн.

Коронавірус у світі

Нове дослідження ізраїльських вчених показало, що ефективність сироватки Pfizer становить 94%, але тільки за умови двоетапної вакцинації.

У дослідженні Науково-дослідного інституту Clalit взяли участь близько 1,2 млн осіб, 600 тис. з яких зробили щеплення препаратом Pfizer.

Куба повідомила про старт промислового виробництва власної вакцини від Covid-19. Вона має назву Abdala, вироблятиме її кубинська фармацевтична компанія BioCubaFarma.

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Президент США Джо Байден оголосив про продовження режиму надзвичайної ситуації в країні через ситуацію з розповсюдженням коронавірусу.

На думку президента, пандемія продовжує становити високий ризик здоров’ю і безпеці нації, не зважаючи на те, що в Америці вакцинувалися вже 66,5 млн осіб.

Обмеження посилює і Швеція, адже зростання кількості хворих може призвести до ще одного спалаху інфекції.

– Існує значний ризик так званої третьої хвилі. Мої, ваші і наші спільні дії визначать те, що станеться, – наголосив прем’єр-міністр Стефан Левен.

Фінляндія також вводить суворий локдаун з 8 березня через напружену ситуацію з Covid-19. Триватиме він три тижні, а по їх закінченню обмеження почнуть поступово послаблювати.

Карантин в Україні

Станом на 25 лютого у червоній карантинній зоні перебувають Івано-Франківська та Чернівецька області, у помаранчевій – Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області.

Інші області поки належать до жовтої зони, але через стрімке зростання кількості випадків на Київщині, вона теж може потрапити до помаранчевої зони.