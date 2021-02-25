У новонародженої дитини в Дитячій національної лікарні у Вашингтоні виявили новий штам Covid-19. Вірусне навантаження у неї було в 51 418 разів вище, ніж у інших маленьких пацієнтів.

Науковці дослідили геном вірусу у дитини, яка пройшла лікування від Covid-19 у вересні і видужала. Потім було виявлено вісім інших випадків цього варіанту в атлантичних регіонах США.

За словами дослідників, цей штам має іншу структуру білка-шипа, яка може зробити його більш заразним. Але науковці не дізналися, чи може він провокувати утворення величезної кількості вірусних частинок.

Лікар з Медичної школи Массачусетського університету у Вустері Джеремі Любан стверджує, що вірусне навантаження в носі немовляти не може не шокувати. Причиною мутації може бути те, що у новонародженого незріла імунна система, яка дозволила вірусу безконтрольно розмножуватися.

За даними Американської академії педіатрії та Асоціації дитячих лікарень, за останні п’ять місяців кількість випадків захворювання на коронавірус у дітей зросла. Нині науковці не розуміють, які наслідки можуть залишитися у дітей після Covid-19.

Наслідки Covid-19

Одним із найменш зрозумілих наслідків зараження Covid-19 є порушення мислення, яке може з’явитися у тих, хто перехворів на важку стадію коронавірусу. Також існує великий ризик втрати волосся після Covid-19.

Нині вчені активно досліджують, до яких наслідків може призводити зараження коронавірусом нового типу для людей з хронічними хворобами серця та іншими станами, які пов’язані з роботою цього органа, — наприклад, ожирінням або діабетом.

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Джерело: Sciencealert