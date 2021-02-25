Організм завжди потребує вітамінної підтримки, яку можна отримати з продуктів та окремих препаратів. Вітамін B6 відіграє важливу роль у функціонуванні нашого організму, тому слід знати, які продукти варто вживати, щоб нервова система, м’язи, шкіра та кров були здоровими.

Факти ICTV підготували матеріал про корисні властивості вітаміну B6.

Чим корисний вітамін B6

Вітамін B6 – це водорозчинний вітамін, який бере участь у метаболізмі білків, вуглеводів і жирів, виробництві нейротрансмітерів та утворенні нікотинової кислоти, що важливо для нервової системи.

Також вітамін допомагає регулювати баланс амінокислот в організмі. B6 також тісно бере участь у виробленні гормонів та у регуляції настрою.

Основні джерела вітаміну B6

Вітамін B6 міститься у багатьох продуктах, тому його дефіцит зустрічається рідко.

Харчові джерела:

зернові: гречка, рис, пшениця;

м’ясо (яловичина, птиця), риба;

яйця;

овочі та фрукти: капуста, морква, кукурудза, картопля, авокадо, банани.

Добова норма

новонароджені і до 6 місяців 0,1 мг;

немовлята 7–12 місяців 0,3 мг;

діти 1–3 роки 0,5 мг;

діти 4–8 років 0,6 мг;

діти 9–13 років 1,0 мг;

підлітки 14–18 років (хлопчики) 1,3 мг;

підлітки 14–18 років (дівчата) 1,2 мг;

дорослі 19–50 років 1,3 мг;

дорослі старше 51 (чоловіки) 1,7 мг;

дорослі старше 51 (жінки) 1,5 мг;

вагітні 1,9 мг;

особи, що годують груддю 2.0 мг.

Фармацевт Катерина Самошина зазначила, що добова норма визначається на основі даних аналізів та підбирається в профілактичній чи лікувальній дозі.

Нестача та надлишок вітаміну B6

Нестача вітаміну B6 часто розвивається у вагітних і жінок, що годують грудьми, літніх людей, людей, що працюють на шкідливих для здоров’я підприємствах, курців, осіб, що лікуються протизапальними препаратами та антибіотиками.

– Про дефіцит в організмі людини вітаміну свідчать такі симптоми: втома, депресія, випадіння волосся. Для профілактики його назначають в добовій нормі 40 мг, – каже фармацевт.

Гіповітаміноз загрожує виникненням нервозності, депресії, анемії, судом, набряків кінцівок, кон’юнктивіту та поліневропатії.

Водночас надлишок вітаміну B6 може призвести до нудоти, алергії та нехарактерної зміни кровообігу.

Під час тривалого застосування у великих дозах розвивається гіпервітаміноз В6, який характеризується різким зниженням вмісту білка у м’язовій тканині та внутрішніх органах. На ранніх стадіях гіпервітамінозу В6 можуть з’явитися висипання на шкірі, запаморочення, судоми. Ці симптоми зникають після того, як людина перестає вживати вітамін.

Види вітаміну B6

За словами фармацевта, вітамін B6 випускають в двох лікарських формах:

таблетки (у вигляді піридоксину гідрохлориду по 10 мг в 1 таб);

розчин для ін’єкцій (також у вигляді гідрохлориду по 10 або 50 мг в 1 ампулі).

– Доцільність лікарської форми в тій чи іншій ситуації визначає лікар, дивлячись на показники пацієнта, – зазначила спеціаліст.

Корисні властивості вітаміну А

Вітамін А впливає на роботу імунітету, посилює захисну функцію слизових оболонок, підвищує опірність до захворювань. Також ретинол має антиоксидантні властивості. Якщо споживати достатню кількість вітаміну, то він зможе перешкоджати утворенню пухлин.

Основні джерела вітаміну А: м’ясо, морська риба, яловича печінка та печінка тріски, твердий сир, шпинат, капуста, морква, абрикоси та сливи.

Детальніше про корисні властивості вітаміну А читайте у матеріалі Фактів ICTV.