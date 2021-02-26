Кожна п’ята людина не може обійняти свого домашнього улюбленця, насолодитися цвітінням дерев або з’їсти щось смачне через алергію.

Лікар-алерголог і педіатр Майя Руселевич розповіла Фактам ICTV у програмі Є здорове питання, як розпізнати алергію, чи можна її позбутися та що робити для профілактики алергії.

Що таке алергія

Алергія – реакція імунної системи на алергени. Під час алергічної хвороби імунна система дає неправильну імунну відповідь.

– Є гени, які відповідають за розвиток алергії у людей. Під впливом різних чинників навколишнього середовища цей ген може почати працювати, – зазначила лікар.

Крім того, у людини може бути схильність до алергії, якщо у когось з сім’ї є алергічні захворювання.

Симптоми алергії

чхання:

свербіж шкіри;

сльозотеча;

почервоніння;

закладеність носа;

кашель.

Діагностика алергії

Для діагностування алергії потрібно зробити шкірні плік-тести. Результат плік-тесту отримують за 15 хв. Тест можна робити на руці або на спині.

Пацієнти часто плутають алергію з іншими захворюваннями, тому для точного діагностування варто звернутися до лікаря.

– Не варто плутати алергію та харчову непереносність. Під час харчової алергії запускається неправильна імунна відповідь, виробляється імуноглобулін класу E, виділяється багато медіаторів алергічного запалення – почервоніння шкіри, набряк. Це виникає щоразу під час контакту з подразникам, – каже спеціаліст.

Харчова непереносність – це процес, який залежить від дози. Імуноглобуліни не беруть участі в ньому, відповідно яскравої реакції організму не спостерігається.

– Якщо людина переїла якийсь продукт, то симптоми будуть, але не такі гострі, як під час алергії. Під час харчової непереносності можна підібрати ту дозу продукту, яку людина зможе споживати без реакцій організму, – наголосила Руселевич.

Також харчову непереносність не можна визначити за допомогою аналізів. У такому разі слід вести харчовий щоденник, щоб визначити, на які саме продукти реагує організм.

Як жити з алергією

– Якщо це алергія на цвітіння або пил, то під час виходу на вулицю краще одягати головний убір, заплітати коси, надягати окуляри, також можна скористатися назальними фільтрами, які можна додатково вставити у ніс, і алергени частково там затримуватимуться, – каже лікар.

Після того, як людина прийшла додому, варто зняти одяг у коридорі чи ванній кімнаті, прийняти душ, промити ніс та очі.

– Є таке поняття, як назальний душ. За допомогою ізотонічних сольових розчинів можна промити слизову носа. Якщо є почервоніння очей, можна промити спеціальними стерильними розчинами для очей, – додає алерголог.

У період цвітіння для людей з алергією рекомендується закривати вікна, використовувати кондиціонер та зволожувач повітря. Вологість у приміщенні має бути 40-60%. Також слід пити достатню кількість води.

Лікування алергії

– Лікування залежить від того, у кого саме алергія. Якщо це дитина – то спеціалісти пропонують пройти курс лікування у вигляді таблеток чи спреїв. Це дуже легко робити в домашніх умовах. Але це довготривалий процес, мінімальний курс – три роки, – зазначила лікар.

Дорослим пацієнтам можуть провести алерговакцинацію. Для цього лікар-алерголог має зробити молекулярну алергодіагностику.

Профілактика алергії

Найкраща профілактика алергії – здоровий спосіб життя.

Щоб уникнути виникнення алергії слід:

правильно та збалансовано харчуватися, не варто використовувати гіпоалергенні дієти;

приймати антибактеріальні препарати за призначенням лікаря;

менше використовувати побутову хімію;

не палити;

займатися спортом, гуляти, проводити час на свіжому повітрі;

дотримуватися режиму сну;

для профілактики вживати вітамін D.

Чим корисний вітамін D

Вітаміни – важлива складова здоров’я організму людини. Вітамін D належить до жиророзчинних вітамінів. Він забезпечує функціонування важливих процесів в організмі, наприклад створює умови для нормального росту кісток. Дефіцит цього вітаміну може спричинити рахіт, Альцгеймер, хворобу Паркінсона, аутоімунні, серцево-судинні хвороби.

Його нестачу можна заповнити споживанням харчових продуктів – морської риби, жирних молочних продуктів, яєць.

Детальніше про вітамін D читайте у матеріалі Фактів ICTV.