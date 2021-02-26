Процес вакцинації від Covid-19 почався вже у 100 зі 193 країн світу. Всього щеплення отримали 225 млн людей.
Лідерами за кількістю зроблених щеплень є:
- США – 68,2 млн доз;
- Китай – 40,5 млн доз;
- Велика Британія – 19,3 млн доз;
- Індія – 13 млн доз;
- Туреччина – 8 млн доз.
Проте за охопленнями вакцинації лідирує Ізраїль, де на 100 осіб щеплення отримали 86,9. Активну імунізацію також проводять на Сейшельських островах (73,44), в Об’єднаних Арабських Еміратах (54,39), Великобританії (29,03) та Мальдівах (26,43).
Водночас в Україні вакцинація почалася 24 лютого. Станом на 26 лютого 1 338 людей отримали щеплення проти коронавірусу.
Перша партія вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca у кількості 500 тис. доз прибула в Україну 23 лютого. Її доставили з Індії.
Побічні ефекти від вакцини проти Covid-19
Головний санітарний лікар Олег Ляшко повідомив, що в Україні надійшли повідомлення про несприятливі події після імунізації.
За його словами, їм надійшло сім повідомлень, вони несерйозні. Вони надходять до державного експертного центру в електронній формі й кожен випадок аналізують.
Детальніше про вакцинацію в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.