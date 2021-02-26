Процес вакцинації від Covid-19 почався вже у 100 зі 193 країн світу. Всього щеплення отримали 225 млн людей.

Лідерами за кількістю зроблених щеплень є:

США – 68,2 млн доз;

Китай – 40,5 млн доз;

Велика Британія – 19,3 млн доз;

Індія – 13 млн доз;

Туреччина – 8 млн доз.

Проте за охопленнями вакцинації лідирує Ізраїль, де на 100 осіб щеплення отримали 86,9. Активну імунізацію також проводять на Сейшельських островах (73,44), в Об’єднаних Арабських Еміратах (54,39), Великобританії (29,03) та Мальдівах (26,43).

Водночас в Україні вакцинація почалася 24 лютого. Станом на 26 лютого 1 338 людей отримали щеплення проти коронавірусу.

Перша партія вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca у кількості 500 тис. доз прибула в Україну 23 лютого. Її доставили з Індії.

Побічні ефекти від вакцини проти Covid-19

Головний санітарний лікар Олег Ляшко повідомив, що в Україні надійшли повідомлення про несприятливі події після імунізації.

За його словами, їм надійшло сім повідомлень, вони несерйозні. Вони надходять до державного експертного центру в електронній формі й кожен випадок аналізують.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.