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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Covid-вакцинація почалася вже в більше ніж половині країн світу

Процес вакцинації від Covid-19 почався вже у 100 зі 193 країн світу. Всього щеплення отримали 225 млн людей.

вакцинація від коронавірусу

Лідерами за кількістю зроблених щеплень є:

  • США – 68,2 млн доз;
  • Китай – 40,5 млн доз;
  • Велика Британія – 19,3 млн доз;
  • Індія – 13 млн доз;
  • Туреччина – 8 млн доз.

Проте за охопленнями вакцинації лідирує Ізраїль, де на 100 осіб щеплення отримали 86,9. Активну імунізацію також проводять на Сейшельських островах (73,44), в Об’єднаних Арабських Еміратах (54,39), Великобританії (29,03) та Мальдівах (26,43).

Водночас в Україні вакцинація почалася 24 лютого. Станом на 26 лютого 1 338 людей отримали щеплення проти коронавірусу.

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Перша партія вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca  у кількості 500 тис. доз прибула в Україну 23 лютого. Її доставили з Індії.

Побічні ефекти від вакцини проти Covid-19

Головний санітарний лікар Олег Ляшко повідомив, що в Україні надійшли повідомлення про несприятливі події після імунізації.

За його словами, їм надійшло сім повідомлень, вони несерйозні. Вони надходять до державного експертного центру в електронній формі й кожен випадок аналізують.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Bloomberg

Фото: Pixabay

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