Партнерські пологи: як організувати та що для цього потрібно

У приватному секторі пологових будинків динаміка народжуваності досить позитивна. Усе більше сімей обирають пологи у комфортних умовах. Ще більше сімей обирають спільні пологи.

Хоча присутність партнера під час пологів не є рідкістю у наш час, стосовно цієї теми досі розповсюджується безліч міфів. Наскільки важливою є партнерська взаємодія під час пологів, які особливості процесу підготовки?

Лікар акушер-гінеколог пологового будинку Лелека Наталія Шемякіна відповіла Фактам ICTV на популярні питання батьків щодо партнерських пологів.

Як організувати партнерські пологи?

Першим кроком у підготовці спільних пологів є вибір пологового будинку. Можна проконсультуватися з гінекологом, який спостерігає вагітну жінку або ж прочитати відгуки про лікарні в мережі інтернет.

У пологовому будинку Лелека зараз перебувати на пологах та відвідувати пацієнта стаціонару може лише один партнер протягом усього перебування у пологовому будинку. Такі превентивні заходи пов’язані з пандемією Covid-19.

Хто може бути присутнім на пологах?

Переважно породіллю під час пологів підтримує батько дитини. Але, за бажанням, партнером може виступити і просто будь-яка близька людина, яка добре підготувалася до пологів.

Чи можуть у клініці відмовити партнеру в спільних пологах?

Так. Це можливо за відсутності попередньої домовленості про партнерські пологи. Також, якщо партнер не готовий брати участь у пологах, немає необхідних документів, або є респіраторні ознаки.

Як партнерські пологи можуть вплинути на взаємини подружжя?

Партнерські пологи створені для того, щоб партнер міг морально та психологічно підтримати породіллю. Якщо партнер породіллі надто вразливий, краще уникнути його присутності на пологах. Зазвичай, подружжя стає ближчим одне до одного, а момент народження дитини по-особливому об’єднує батьків. Адже такий досвід співпраці й підтримки у подружжя є першим. Партнери швидко забувають пережитий під час пологів стрес, зокрема на фоні турботи про дитину.



Партнер під час пологів не має права перебирати на себе функції медичних працівників. Навіть у випадку, коли партнер породіллі є медиком, його участь в пологах не передбачає медичну допомогу. За породіллею і пологовою діяльністю наглядає чергова бригада. Якщо партнер помічає якусь проблему, а в пологовій залі немає фахівця, краще негайно покликати медика, а не намагатися вирішити проблему самостійно.

Чи потрібна постійна присутність лікарів під час пологів?

Процес пологів може тривати кілька годин, але остання фаза – активна пологова діяльність – проходить швидко. Участь медиків обов’язкова якраз під час останньої фази, у решту часу фахівці можуть залишати пологову залу. У такі моменти підтримка партнера критично необхідна – він може розмовляти з породіллею, подавати воду, масажувати.

Які документи потрібні партнеру для пологів?

Зокрема, перед пологами партнерові потрібно пройти ряд обстежень:

флюорографія легень;

огляд проявів респіраторних захворювань.

Окрім посвідчення особи, потрібно мати на руках медичну карту з результатами аналізів, які підтверджують, відсутність протипоказань до відвідання пологів.

Чи потрібно парі пройти психологічну підготовку перед пологами?

У багатьох сучасних пологових будинках лікарі проводять курси для майбутніх мам. Жінки, які планують спільні пологи, можуть відвідувати заняття разом з партнером. На курсах майбутніх породіль навчають правильній поведінці під час пологів, розповідають усе про стадії пологової діяльності, відчуття, можливі проблеми.

Якщо партнер буде відвідувати курси з жінкою, йому буде простіше супроводжувати її на всіх етапах пологової діяльності.

На що ще варто звернути увагу при партнерських пологах?

Не тільки ви повинні бути готові до партнерських пологів, але й лікарня.

Обрану лікарню варто відвідати заздалегідь, уточнити правила партнерських пологів і список необхідного. Наприклад, в деяких пологових будинках партнеру достатньо мати чистий комплект одягу, а в інших – будуть наполягати на одноразовому халаті та бахілах. Окрім того, треба уточнити необхідний список документів – особливо це важливо для пацієнтів, витрати яких покриває страхова компанія.