Вакцина від коронавірусу CoviShield, яку отримала Україна від індійської компанії Serum Institute, нічим не відрізняється від вакцини AstraZeneca. Вона безпечна та ефективна.

Про це розповів мікробіолог, директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН Сергій Комісаренко Фактам ICTV. За його словами, компанія AstraZeneca не має достатніх потужностей, щоб забезпечити всі замовлення вакцини, які до неї надійшли з різних країн.

Тому вона передала технологію з повним контролем за якістю цієї вакцини компанії Serum Institute.

– Компанія, яка випускає CoviShield, надійна, продукція у них якісна. Вони щороку випускають мільярд вакцин проти інших хвороб. Я думаю, що якість, зробленої вакцини в Індії абсолютно ідентична і не відрізняється від того, що зробили у Великій Британії, – зазначив мікробіолог.

Він стверджує, що індійська компанія змінила назву вакцини з AstraZeneca на CoviShield для того, щоб вона була більш зрозумілою для людей. Це єдина відмінність між препаратами.

Спеціаліст наголосив, що у людей виникають питання щодо ефективності AstraZeneca проти нових штамів Covid-19.

– Це правда, AstraZeneca менш ефективна. Але це не означає, що вона взагалі не ефективна, вона однаково захищає від коронавірусу. Всі вакцини зроблені таким чином, щоб вакцинація викликала імунну відповідь проти Covid-19. Проти нового штаму вони всі стають менш ефективними, – підскреслив Комісаренко.

Ціна вакцини CoviShield також не повинна дивувати та вселяти недовіру, бо препарат дешевий завдяки технології створення. Дорогі вакцини створюють класичним методом, коли вірус вирощують на живих клітинах, на що йде багато часу. Водночас AstraZeneca створюють за допомогою нуклеїнових кислот.

Також він додав, що українцям слід вакцинуватися, адже це складова національної безпеки.

– Страх вакцинації – це велика шкода та небезпека не тільки для тих людей, які не хочуть імунізуватися, але й для тих, хто їх оточує. Імунізація – абсолютно безпечна процедура, – стверджує Комісаренко.

За його словами, нині вже є дані і від країн, які проводять масову імунізацію – США, Ізраїлю, Великої Британії, які свідчать про ефективність вакцинації. Захист від захворювання діє, а зараження зменшується на 96-97%.

Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні розпочалася довгоочікувана вакцинація проти коронавірусу. Перші щеплення отримали українські медики.

26 лютого вакцинуватися встили вже 1 338 людей. Також у МОЗ зафіксували сім несприятливих випадків після щеплення.

Водночас перші партії вакцини до країни прибули 23 лютого. Україна отримала 500 тис. доз вакцини від компанії AstraZeneca.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.