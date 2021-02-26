Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило зберігати і транспортувати вакцину Pfizer у звичайних морозильних камерах за стандартної температури протягом двох тижнів.

Рішення ухвалили після того, як компанія надала нові дані про те, що препарат може залишатись стабільним за температури від -25° до -15°.

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Раніше зберігати вакцину можна було тільки в спеціальних морозильних камерах за температури не вище -60°.

– Альтернативна температура для транспортування і зберігання допоможе уникнути необхідності закупівлі холодильного обладнання з наднизькими температурами для місць вакцинації і повинна допомогти доставити вакцину в більшу кількість місць, – йдеться у заяві на сайті FDA.

Вакцина Pfizer

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTec розпочали дослідження впливу на організм людини третьої дози препарату.

Третю ін’єкцію людям зроблять щонайменше через півроку після останньої дози.

Раніше повідомлялося, що Pfizer має 94% ефективності за умови двоетапної вакцинації.

Джерело: FDA