Харчові та алкогольні отруєння – неприємні та інколи навіть небезпечні хвороби, які виникають як у дітей, так і у дорослих.

Факти ICTV підготували матеріал про те, що можна їсти під час харчового та алкогольного отруєння.

Харчове отруєння

Харчове отруєння — це збірний термін, об’єднує гострі порушення травлення (нудоту, блювоту, пронос), що виникають після приймання неякісних продуктів чи напоїв. Іноді, залежно від виду отруєння, клінічних симптомів набагато більше.

Перші ознаки харчового отруєння виникають протягом 1-6 годин після отруєння. У наступні два дні вони прогресують і надалі без лікування можуть призвести до тяжких наслідків.

Ознаки: висока температура, зниження або відсутність апетиту, діарея, метеоризм, нудота, холодний липкий піт, низький тиск.

Основні напрямки лікування:

детоксикація;

профілактика зневоднення;

відновлення біоценозу кишківника;

нормалізація роботи шлунково-кишкового тракту шляхом режиму щадного харчування.

Що можна їсти під час харчового отруєння

– Харчування залежить від ступеню важкості отруєння. В будь-якому випадку, необхідно вживати достатню кількість рідини, віддавати перевагу легкозасвоюваній їжі. З раціону необхідно виключити смажене, жирне, гостре. На який час – вирішується індивідуально, – стверджує лікар-гастроентеролог Євгенія Белінська.

У важких випадках отруєння рекомендовано парентеральне харчування (це внутрішньовенне введення поживних речовин: білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінеральних речовин, необхідних для задоволення метаболічних потреб людини, – Ред).

Бажано виключити в гострий період при харчовому отруєнні: свіжі овочі та фрукти, молоко та молочні продукти, жирні сорти м‘яса та риби, віддавати перевагу термічній обробці паровій, в духовці або відварювати їжу.

Можна вживати їжу, яка приготована на пару, також можна їсти варені продукти. Рекомендується їсти рідкі каші, нежирне відварене м’ясо в подрібненому вигляді, негусті бульйони.

Алкогольне отруєння

Гострі отруєння етиловим спиртом (етанолом) пов’язані з прийманням чистого спирту чи напоїв, які містять понад 12% етилового спирту. Доза алкоголю, яка призводить до отруєння, індивідуальна, оскільки залежить від віку людини, статі, маси тіла та фізичного стану. Найбільш чутливі до алкоголю діти та підлітки.

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Ознаки: нудота, уповільнене дихання (менше за вісім вдихів за хвилину), шкіра з блакитним відтінком або бліда шкіра, низька температура тіла, втрата свідомості.

У важких випадках потрібно надати домедичну допомогу і одночасно викликати невідкладну допомогу, бо потрібні: стабілізація стану людини (контроль тиску, відновлення об’єму крові, введення тіаміну, магнію, калію, фолату, штучна вентиляція легень), прискорення знешкодження алкоголю (введення методоксину).

Що можна їсти під час алкогольного отруєння

Під час алкогольного отруєння рекомендується вживати каші чи овочеві бульйони. Особливо добре, якщо в бульйоні будуть зварені зелена городина (джерело магнію) та картопля (джерело калію).

Що не варто робити: пити каву, їсти жирне, копчене, смажене, пити активоване вугілля.

Отруєння їжею – перша допомога

Якщо у людини з’явилися симптоми отруєння їжею, варто не зволікати з першою домедичною допомогою і за необхідності звертатися до лікаря, який зможе оглянути хворого та порекомендувати йому адекватне лікування.

Перша допомога – очищення травних шляхів – штучне викликання блювоти, використання сорбентів, препаратів, які відновлюють кислотно-лужний баланс.

Фахівці не радять хаотично вживати різноманітні препарати. Самолікування може нашкодити організму.

Детальніше про першу допомогу під час отруєння їжею читайте на Фактах ICTV.