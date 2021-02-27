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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Вакцина Pfizer знижує ризик передачі Covid-19 навіть після одного щеплення – дослідження

Нове дослідження показує, що вакцина проти коронавірусу від фармацевтичної компанії Pfizer знижує ризик передачі Covid-19 на 75% навіть після однієї дози препарату. Вакцину Pfizer і Pfizer потрібно вводити в організм людини двічі для закріплення результату та вироблення антитіл від коронавірусу.

Вакцина Pfizer знижує ризик передачі Covid-19 навіть після одного щеплення – дослідження

Дослідження провели британські доктори у клініці Адденбрук у Кембриджі. В рамках дослідження вакцини Pfizer медики з Кембриджа проаналізували результати тисячі тестів на Covid-19, які проводять щотижня під час обстежень медичного персоналу в лікарнях.

Дослідники помітили чотириразове зниження ризику безсимптомного Covid-19 серед медичних працівників, вакцинованих понад 12 днів. Це дозволяє припустити, що вже після першої отриманої дози вакцини можна значно знизити поширення вірусу.

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Однак дослідники ще хочуть провести додаткові випробування, щоб зрозуміти, чи діятиме препарат однаковим чином на всі групи ризику.

Вакцина Pfizer

Вакцина від коронавірусу від компанії Pfizer ефективна на 94%. Однак для цього потрібно вакцинуватися препаратом у два етапи. Дослідження провів Науково-дослідний інститут Clalit в Ізраїлі. У ньому взяли участь близько 1,2 млн осіб.

Вакцина Pfizer і BioNTech також ефективна проти нового штаму коронавірусу, який вперше виявили в Великій Британії. Однак ще потрібно провести додаткові випробування, щоб перевірити, як вакцина діятиме проти південноафриканського виду коронавірусу.

Джерело: Independent

Фото: Pexels

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