Нове дослідження показує, що вакцина проти коронавірусу від фармацевтичної компанії Pfizer знижує ризик передачі Covid-19 на 75% навіть після однієї дози препарату. Вакцину Pfizer і Pfizer потрібно вводити в організм людини двічі для закріплення результату та вироблення антитіл від коронавірусу.

Дослідження провели британські доктори у клініці Адденбрук у Кембриджі. В рамках дослідження вакцини Pfizer медики з Кембриджа проаналізували результати тисячі тестів на Covid-19, які проводять щотижня під час обстежень медичного персоналу в лікарнях.

Дослідники помітили чотириразове зниження ризику безсимптомного Covid-19 серед медичних працівників, вакцинованих понад 12 днів. Це дозволяє припустити, що вже після першої отриманої дози вакцини можна значно знизити поширення вірусу.

Однак дослідники ще хочуть провести додаткові випробування, щоб зрозуміти, чи діятиме препарат однаковим чином на всі групи ризику.

Вакцина Pfizer

Вакцина від коронавірусу від компанії Pfizer ефективна на 94%. Однак для цього потрібно вакцинуватися препаратом у два етапи. Дослідження провів Науково-дослідний інститут Clalit в Ізраїлі. У ньому взяли участь близько 1,2 млн осіб.

Вакцина Pfizer і BioNTech також ефективна проти нового штаму коронавірусу, який вперше виявили в Великій Британії. Однак ще потрібно провести додаткові випробування, щоб перевірити, як вакцина діятиме проти південноафриканського виду коронавірусу.