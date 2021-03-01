Навіть якщо захворіти на коронавірус після щеплення проти Covid-19, то вакцина однаково працюватиме. Про це розповів лікар Євген Комаровський.

За його словами, після будь-якого щеплення у людини може з’явитися головний біль, лихоманка, хворобливість, набряк і почервоніння в місці ін’єкції – це нормально і зрозуміло.

Водночас нині немає ніяких даних про те, що після щеплення від Covid-19 можна померти від інфаркту, інсульту та інших хвороб.

– Навіть якщо ви заразитеся коронавірусом відразу після вакцинації, то це не небезпечно, тому що в самій вакцині концентрація антигенів дуже висока, а значить, імунна відповідь, те саме вироблення антитіл організмом, буде набагато швидше і ефективніше, ніж при природному інфікуванні, – зазначив лікар.

Тобто навіть за відсутності ще вироблених антитіл у людини є великі шанси на легкий перебіг хвороби або на те, що вона не захворіє взагалі, тому що вакцина однаково спрацює.

Вакцинація від Covid-19 в Україні

В Україні вакцину від Covid-19 отримала 3 141 особа. 27 лютого, щеплення активно тривало у трьох регіонах країни – Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, усі охочі протягом цього року зможуть отримати вакцину та записатися до листа очікування на вакцинацію через український електронний сервіс державних послуг Дія.

Вакцинування відбувається згідно з національним планом. Першими почали імунізуватися лікарі, які лікують хворих на коронавірус.

Джерело: Євген Комаровський