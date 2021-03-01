За Програмою медичних гарантій, кожне немовля, яке народилося передчасно або зі складною неонатальною патологією, отримує безоплатну медичну допомогу у повному обсязі.

Про це повідомили у Національній службі здоров’я України. За надання допомоги дітям, які народились з масою тіла до 1 500 г, встановили найвищий тариф – 98,5 тис. грн. У першому кварталі 2021 року цей тариф зберігається. А з квітня становитиме 133 тис. грн.

До безоплатного пакета допомоги у складних неонатальних випадках входить:

інтенсивна терапія новонароджених та їх виходжування;

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;

респіраторна підтримка;

парентеральне харчування;

лабораторні та інструментальні дослідження;

офтальмологічний та аудіологічний скринінг для недоношених немовлят;

вакцинація, згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

До тарифу входять ліки, що є у Національному переліку лікарських засобів, вартість медичних виробів та витратних матеріалів.

У НСЗУ планують запровадити підвищувальний коефіцієнт для закладів охорони здоров’я, які надаватимуть комплексну допомогу матері та дитині. Тобто одночасно укладуть договір за двома пакетами медичних послуг – допомога при пологах і медична допомога новонародженому у складних неонатальних випадках.

Також запровадять стимулюючі коефіцієнти до тарифу – вони залежатимуть від маси тіла новонародженого, а також від наявності у закладі неонатальної бригади, яка забезпечуватиме безперервне лікування новонародженого під час транспортування. До складу такої бригади входитиме лікар, медсестра та інші фахівці.

Як безкоштовно обстежитися в Україні

Кожен пацієнт, який уклав декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, має право на безоплатний гарантований державою перелік медичних послуг.

Окремого пакету з аналізами немає, більшість з них передбачені у інших пакетах, наприклад, пакеті безоплатної медичної допомоги на первинці, в пакеті амбулаторної допомоги та інших.

Детальніше про те, як безкоштовно обстежитися в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НСЗУ