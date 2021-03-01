Людей, які мають отримати щеплення від Covid-19 на інших етапах вакцинації, можуть вакцинувати раніше, якщо залишаться невикористані дози.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у ефірі одного з українських телеканалів.

– Флакон розрахований на 10 доз. В усіх країнах світу виникає ситуація, коли дози залишаються після його відкриття. Ми знайшли рішення цього питання, щоб не залишалося жодної дози вакцини, щоб не треба було її утилізувати. Також ми будемо додавати з інших етапів людей, коли будемо бачити що кількість медичних працівників не кратна 10, тобто будуть залишки вакцини, – зазначив Степанов.

Він стверджує, що медичні працівники не відмовляються від щеплення проти Covid-19, просто багато з них вже перехворіли на коронавірус і можуть вакцинуватися пізніше.

Степанов також додав, що побічні ефекти можуть виникати після різних щеплень і у невеликої кількості людей. Це може бути підвищення температури, невелике підвищення тиску, почервоніння шкіри в місці вакцинації.

Він підкреслив, що користь від вакцинації набагато більша, якщо порівнювати з одиничними випадками легких побічних ефектів.

Вакцинація від Covid-19 в Україні

24 лютого в Україні почалася вакцинація від коронавірусу препаратом Covishield виробництва компанії AstraZeneca, який у розмірі 500 тис. доз доставили з Індії. Першими щеплення роблять медики, які працюють з хворими на Covid-19, і військові в зоні проведення ООС.

1 березня стартував запис на вакцинацію для людей віком від 18 до 59 років, які отримають щеплення на п’ятому етапі вакцинації.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.