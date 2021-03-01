Партнерські пологи: як організувати та що для цього потрібно

Партнерські пологи: що потрібно, як організувати та чи можуть відмовити партнеру бути присутнім

У приватному секторі пологових будинків динаміка народжуваності досить позитивна. Усе більше сімей обирають пологи у комфортних умовах. Ще більше сімей обирають спільні пологи.

Хоча присутність партнера під час пологів не є рідкістю у наш час, стосовно цієї теми досі розповсюджується безліч міфів. Наскільки важливою є партнерська взаємодія під час пологів, які особливості процесу підготовки?

Лікар акушер-гінеколог пологового будинку Лелека Наталія Шемякіна відповіла Фактам ICTV на популярні питання батьків щодо партнерських пологів.