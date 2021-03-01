В Україні робот-хірург Da Vinci вперше прооперував дитину

У львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги вперше в Україні провели унікальну операцію – дитину прооперував робот Da Vinci.

Про це повідомив генеральний директор Львівської клінічної лікарні швидкої меддопомоги Олег Самчук у соціальних мережах. Він стверджує, що операцію за допомогою робота провели 13-річній пацієнтці із патологією кишківника.

– Ваду тричі намагалися усунути під час операцій, але складні хірургічні втручання тільки погіршили стан. У дитини розвинулася рецидивуюча кишкова спайкова непрохідність. Вона страждала від болей, що супроводжувалися блювотою, – зазначив Самчук.

За його словами, у розвинутих країнах, де медицина є пріоритетом, такі патології усуваються за допомогою роботичних систем Da Vinci. Малоінвазивні хірургічні втручання здатні мінімізувати розвиток спайкового процесу у майбутньому. Тому, коли батьки дівчинки дізнались про наявність Da Vinci у лікарні, вони звернулися по допомогу.

– З допомогою Da Vinci наші спеціалісти зробили три проколи розміром по вісім міліметрів кожен. У черевну порожнину дитини розмістили камеру, яка транслювала на монітор зображення у тривимірній проекції, – розповів директор.

Водночас хірург, який сидів за пультом, поклавши руки на надчутливі сенсори, мав додатково ще дві “руки” і ліквідовував множинні спайки із мінімальною травматизацією здорових тканин.







Вперше в Україні: у Львові робот-хірург Da Vinci прооперував 13-річну дівчинку / 2 фотографии

Самчук повідомив, що операція пройшла успішно – ранній післяопераційний період задовільний, дівчинку більше не турбують болі в животі, вона встає з ліжка і уже навіть ходить коридором. Пацієнтку чекає тривала реабілітація, однак вона має хорошу перспективу назавжди забути про свою проблему.

До слова, в Одесі медики вперше у світі провели операцію з видалення великої пухлини ока методом електрозварювання. У 21-річної дівчини був синдром Стюрж-Вебера та велика пухлина ока — її діаметр складав приблизно 17 міліметрів.

Директорка Інституту Філатова Наталія Пасєчнікова розповіла, що методикою цієї унікальної операції зацікавилися лікарі зі Швеції, Німеччини та США.

Джерело: Олег Самчук