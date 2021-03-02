Запобігає госпіталізації: в Англії провели нове дослідження вакцини Pfizer

Згідно з новим дослідженням Public Health England (PHE), один укол вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech або Oxford/AstraZeneca забезпечує серйозний захист від госпіталізації та важких захворювань у людей похилого віку.

Нове дослідження в Англії показало, що обидві вакцини від коронавірусу захищають організм на понад 80%. Однак для такого високого захисту повинно пройти три або чотири тижні після першого щеплення препаратом. Як відомо, вакциною потрібно імунізуватися у два етапи: перший раз в організм вводять половину дози, а другий раз – повну дозу препарату.

У дослідженні, яке ще потрібно рецензувати, взяли участь понад 7,5 млн осіб у віці від 70 років. Дані також показують, що прояв симптомів коронавірусу у людей старше 70 років зменшується приблизно через три тижні після першої дози.

Дослідження показало, що захист від розвитку симптоматичного Covid-19 коливається від 57% до 61% для однієї дози уколу Pfizer/BioNTech та від 60 до 73% для вакцини Oxford/AstraZeneca. Згідно з дослідженням, крім захисту від симптоматичних захворювань, у людей, вакцинованих однієї дозою вакцини Pfizer, ризик госпіталізації в лікарню був на 43% нижче, а ризик смерті – на 51%.

Автори заявили, що обидві вакцини показали схожі ефекти, додавши, що разова доза вакцини ефективна приблизно на 80% для запобігання госпіталізації. Дослідники зазначили, що попри високий захист організму, все одно існує ризик передачі коронавірусу іншим людям. З цієї причини фахівці просять дотримуватися протиепідемічних обмежень.

Covid-паспорт вакцинації

Європейський Союз планує обговорити з Великобританією створення паспортів вакцинації проти коронавірусу. У документі загальноєвропейського зразка вкажуть інформацію про імунізацію людини.

Якщо людина ще не зробила щеплення, тоді паспорт міститиме інформацію про тести на коронавірус, а також про одужання, якщо людина хворіла. Однак паспорти планують розробити таким чином, щоб вони не порушували конфіденційність.