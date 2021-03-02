Деякі люди відмовляються носити захисні маски через те, що вони неприємні, дискомфортні та начебто негативно впливають на легені та дихання.

Лікарі з США з’ясували, що маски не перешкоджають нормальному диханню навіть у людей з бронхіальною астмою.

Для дослідження науковці провели анкетування 223 дорослих і дітей, які звернулися в клініку алергії Університету Мічигану з вересня до жовтня минулого року. Пацієнти відповідали на питання про те, чи була у них діагностована астма, яку маску носять для захисту від коронавірусу і як довго. Близько половини (46%) учасників повідомили, що страждають астмою.

Також лікарі провели пульсоксиметрію у стані спокою для вимірювання рівня кисню в крові у всіх добровольців з різними видами масок (тканинною, медичною та респіратора №95).

Результати вимірювання свідчать, що середнє значення кисню в крові для перших двох типів склало 98%, для респіратора – 99%, тобто маски не можуть зменшувати рівень кисню у крові.

– Ми не зафіксували впливу носіння маски на рівень кисню в крові у жодного з пацієнтів, незалежно від того, страждали вони астмою чи ні. Наші висновки переконливо підтверджують дані про те, що носіння всіх типів масок абсолютно безпечне. Сподіваємося, що це заспокоїть людей, – стверджують науковці.

До слова, науковці застерігають, що носити одноразову маску протягом декількох днів може бути небезпечно. Вона складається з шарів мікроволокна, яке виготовляють з поліпропілену, а його роблять з неочищеної нафти.

З часом волокна розпадаються та можуть подразнювати шкіру, слизову оболонку та верхні дихальні шляхи.

Джерело: Journal of Allergy and Clinical Immunology