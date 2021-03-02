У Львівській області зафіксували випадки зараження двома штамами коронавірусу, проте жоден з них не є південноафриканським чи британським.

Головний епідеміолог Львівської області Наталія Іванченко-Тимко на брифінгу повідомила про те, що в області циркулюють генотипи В1 та В11.

– Тобто, ні південноафриканського, ні лондонського поки на території області немає, – зазначила лікар.

Мутації коронавірусу в Україні

Німецька лабораторія Шаріте не виявила південноафриканського та британського штамів в українських зразках.

Проте головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк стверджує, що на Закарпатті вже циркулює британська мутація.

За його словами, люди почали хворіти другий раз зі значними ускладненнями.

Джерело: Львівська ОДА