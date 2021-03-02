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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Названо області, де перевищено показник госпіталізацій із Covid-19

У шести областях України перевищений показник госпіталізацій хворих з коронавірусом.

Лікарня

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України. Станом на 1 березня найвищий показник завантаженості ліжок з киснем у Закарпатській області – 62% (при визначеному показнику 65%) та Івано-Франківській області – 60,9%.

В інших областях при визначеному показнику рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення рівень госпіталізації становив:

  • у Житомирській області – 74,8 (28 лютого – 74,3, 27 лютого – 73,5);
  • у Закарпатській області – 90,4 (28 лютого – 89,4, 27 лютого – 86,6);
  • у Івано-Франківській області – 146 ( 28 лютого – 147,3, 27 лютого – 146,6);
  • у Миколаївській області – 61,4 (28 лютого – 60,7)
  • у Чернівецькій області – 88 (28 лютого -88,1, 27 лютого – 89,9).

Крім того, керівник Управління охорони здоров’я міської ради Марія Бойко повідомила, що нині в Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська заповненість ліжко-місць складає 92%. Там перебуває 331 пацієнт, з них 55 – у перинатальному центрі, де ще майже 40 ліжко-місць залишились у резерві.

У міській клінічній лікарні №1 заповненість складає 115%.

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Рівень госпіталізації

Коронавірус в Україні

Станом на 2 березня коронавірус зафіксували у 5 336 осіб. За минулу добу одужали 5 194 особи, а померли 162 особи.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в Києві (463).

Детальніше про коронавірус в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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