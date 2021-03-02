Перемогти коронавірус до кінця 2021 року нереально — ВООЗ

У 2021 році країни світу не зможуть повністю упоратися з пандемією Covid-19, але можуть подолати її найгірші наслідки.

Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров’я надзвичайних ситуацій Майкл Раян.

– Нереально думати, що ми переможемо цей вірус до кінця року. Але я вважаю, що ми можемо подолати, якщо будемо розумними, найгірші наслідки – госпіталізації, смерті та трагедії, пов’язані з цією пандемією, – зазначив Раян.

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За його словами, пандемія залишається небезпечною, особливо після подальшого зростання кількості випадків цього тижня після семи тижнів зниження.

Водночас генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус закликав країни не послаблювати заходів із запобігання поширенню інфекції.

– Якщо країни покладаються виключно на вакцини, вони роблять помилку. Всі раніше рекомендовані заходи повинні залишатися в силі, – заявив генеральний директор.

Також він розкритикував країни, які накопичують дози вакцини від Covid-19, що заважає бідним країнам отримати препарат.

Коронавірус у світі

За даними ВООЗ, станом на 2 березня коронавірусом інфікувалися 113,8 млн людей. Від ускладнень, які спричинив Covid-19, померли 2,5 млн пацієнтів.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США (28,2 млн), Індія (11,1 млн), Бразилія (10,5 млн), Росія (4,2 млн) та Велика Британія (4,1 млн).

Детальніше про коронавірус у світі читайте у матеріалі.

Джерело: ВООЗ