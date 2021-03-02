PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

У пацієнтів на Закарпатті фіксують агресивніший перебіг Covid-19 – лікар

Коронавірус, який нині фіксують у пацієнтів на Закарпатті, став більш агресивним і токсичним, аніж восени 2020 року.

Лікарня

Про це заявив директор Закарпатського Центру легеневих хвороб Василь Скрип в інтерв’ю одному з видань.

– Властивості вірусу, який сьогодні циркулює у нашій області, інакші, ніж були торік. Очевидно, він більш токсичний. Люди заражаються ним швидше та більше, ніж торік, і прояви сильніші.

Тому картина наростає більш стрімко. На основі цього можемо говорити, що вірус змінив свої властивості – на жаль, він став агресивнішим, – зазначив Скрип.

За його словами, раніше критичний період хвороби припадав з 7-8 до 10 дня. А зараз цей період настає на 5-6 день.

– На перший план виходить задуха у хворого. Раніше більше було хворих із температурою, тих, хто втратив запах і смак. Зараз – переважно із задухою, тобто кисневою залежністю, і гіпертермічним синдромом, тобто високою температурою, – стверджує лікар.

Читайте
Львівщиною циркулюють два штами коронавірусу - епідеміолог

Також Скрип повідомив про зміну симптоматики коронавірусу. У кожного третього хворого фіксують блювоту та кишкову симптоматику.

Коронавірус в Україні

Станом на 2 березня коронавірус зафіксували у 5 336 осіб. За минулу добу одужали 5 194 особи, а померли 162 особи.

У шести областях України – Житомирській, Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Миколаївській та Чернівецькій перевищений показник госпіталізацій хворих з коронавірусом.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка