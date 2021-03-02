PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Вакцина Covishield: які країни вже використовують препарат проти Covid-19

Вакцину проти коронавірусу Covishield, яку закупила Україна з Індії, використовують у багатьох країнах.

вакцина, вакцинація

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 2 березня. Вакцина Covishield розроблена компанією AstraZeneсa разом з Оксфордським університетом.

– Таку ж вакцину використовують у багатьох країнах світу — Австралії, Південній Кореї, Великій Британії, країнах ЄС та Канаді, – зазначив міністр.

За його словами, 26 лютого у Канаді офіційно зареєстрували препарат Covishield для екстреного використання, так само як і в Україні. Наступного тижня вони отримають перші 500 тисяч доз цієї вакцини, яку виробляє  Serum Institute в Індії.

Також Степанов розповів, що згідно з останніми дослідженнями у Великій Британії, ефективність вакцини AstraZeneсa у запобіганні госпіталізації осіб, які старші за 70 років, становить понад 80%. Тому він назвав фейком інформацію про те, що вакциною AstraZeneсa нібито не можна щеплювати людей віком за 65.

Читайте
Covid-вакцинація в Україні: за добу імунізували понад 1,7 тис. осіб

Він додав, що вакцини Serum Institute прекваліфіковані ВООЗ, тобто відповідна експертна група визначила їх безпечними та ефективними.

Вакцинація в Україні

Вакцинація в Україні препаратом Covishield розпочалася 24 лютого. Першими вакцинують медиків, які працюють з хворими на коронавірус, і військових у зоні проведення ООС.

Загалом в Україні відбудеться п’ять основних етапів вакцинації проти Covid-19. Але основні заходи планують закінчити до осені 2021 року.

Більше новин про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка