Вакцину проти коронавірусу Covishield, яку закупила Україна з Індії, використовують у багатьох країнах.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 2 березня. Вакцина Covishield розроблена компанією AstraZeneсa разом з Оксфордським університетом.

– Таку ж вакцину використовують у багатьох країнах світу — Австралії, Південній Кореї, Великій Британії, країнах ЄС та Канаді, – зазначив міністр.

За його словами, 26 лютого у Канаді офіційно зареєстрували препарат Covishield для екстреного використання, так само як і в Україні. Наступного тижня вони отримають перші 500 тисяч доз цієї вакцини, яку виробляє Serum Institute в Індії.

Також Степанов розповів, що згідно з останніми дослідженнями у Великій Британії, ефективність вакцини AstraZeneсa у запобіганні госпіталізації осіб, які старші за 70 років, становить понад 80%. Тому він назвав фейком інформацію про те, що вакциною AstraZeneсa нібито не можна щеплювати людей віком за 65.

Він додав, що вакцини Serum Institute прекваліфіковані ВООЗ, тобто відповідна експертна група визначила їх безпечними та ефективними.

Вакцинація в Україні

Вакцинація в Україні препаратом Covishield розпочалася 24 лютого. Першими вакцинують медиків, які працюють з хворими на коронавірус, і військових у зоні проведення ООС.

Загалом в Україні відбудеться п’ять основних етапів вакцинації проти Covid-19. Але основні заходи планують закінчити до осені 2021 року.

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