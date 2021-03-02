Вакцинація від коронавірусу: що потрібно знати до та після щеплення

Із 1 березня в Україні відкрилася можливість встати в чергу на вакцинацію від коронавірусної хвороби Covid-19.

Хоча наша держава отримала першу партію вакцини і нині лише нарощує темпи вакцинації, дехто вже почав готуватися до ін’єкції.

Навколо вакцин й досі шириться багато міфів, однак вони не мають стати перепоною для вакцинації.

Факти ICTV розповідають, яких правил слід дотримуватися у період вакцинації та коли можна вважати себе повністю захищеним.

Підготовка до вакцинації

Разом з кампаніями щодо вакцинації, уряди країн розпочинають й інформаційні кампанії з підготовки до ін’єкції. В Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов вирішив показати своїм прикладом, що вакцинації не варто боятися.

1 березня він отримав першу дозу вакцини CoviShield і розповів про своє самопочуття.

– Зараз я на своєму прикладі показав, що вакцина безпечна. Здається, почуваюся краще, ніж до вакцинації, – сказав очільник МОЗ після ін’єкції.

Слідом за ним першу дозу вакцини отримали президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко.

На сайті щодо вакцинації від коронавірусу, який запустило МОЗ, нині кажуть, що перед вакцинацією від коронавірусу не потрібно робити тест на антитіла чи антигени до Covid-19 та варто дотримуватися рекомендацій, які є з початку пандемії.

У коментарі Фактам ICTV інфекціоніст Юрій Жигарєв розповів, що рекомендації перед вакцинацією є стандартними. Головне, не вчиняти дій, які можуть призвести до зниження імунітету.

– Не варто боятися. Страх – це стрес, а він знижує імунітет, тому реакція на введення вакцини може бути не такою, як ми очікуємо. Тому варто позитивно себе налаштовувати на цей процес. Звісно, не варто робити чогось такого, що може знизити імунітет: не вживати алкоголь, чи інші психоактивні речовини, не наражати себе на сильний фізичний стрес, – каже інфекціоніст.

Не рекомендують вакцинуватися протягом шести місяців після хвороби на Covid-19, протягом 14 днів після щеплення від іншої хвороби. Звісно, якщо йдеться про певні невідкладні щеплення, то їх можна робити, навіть якщо після ін’єкції вакциною від Covid-19 не минуло 14 днів.

Взагалі не рекомендують робити щеплення від коронавірусу, наприклад, вакциною Pfizer/BioNTech, якщо у вас спостерігається:

негайна алергічна реакція на першу дозу вакцини або будь-який з її компонентів (зокрема, поліетиленгліколь);

важка алергічна реакція після введення першої дози вакцини або до будь-якого її компонента;

негайна алергічна реакція на полісорбат.

Загалом краще проконсультуватися з лікарем перед тим, як робити щеплення від коронавірусу. Він вже порадить, коли варто записуватися на ін’єкцію і яких правил варто дотримуватися особисто вам.

Консультант з управління змінами, інфекціоніст Вадим Арістов розповів Фактам ICTV, що особливими випадками можуть бути, наприклад, вагітність, алергія тощо.

– Щодо вагітних та жінок, які вигодовують грудьми, достатніх досліджень поки немає. Відповідно, потрібно в кожному окремому випадку приймати рішення, зважуючи ризик та користь. Якщо це жінка, яка має супутні захворювання, які можуть ускладнити протікання хвороби, або в неї суттєвий ризик інфікування, то тоді, можливо, важливіше провакцинуватися, – розповідає Арістов.

У будь-якому разі перед вакцинацією ви маєте пройти невеличкий огляд та відповісти на кілька запитань, які дадуть лікарям уявлення про ваш нинішній стан здоров’я та можливість отримати першу ін’єкцію під час візиту.

Звичайне життя і ревакцинація

Після першої дози вакцини ви зможете повернутися до нормального способу життя.

Проте, за словами Жигарєва, кілька тижнів все ж потрібно утриматися від дій, які можуть ослабити імунітет.

Також слід протягом кількох тижнів уважно спостерігати за власним самопочуттям і повідомляти лікарю, якщо:

місце ін’єкції тривалий час болить;

місце ін’єкції набрякло;

з’явилася гарячка;

спостерігається значна втомлюваність;

виник головний біль;

піднялася температура;

з’явився озноб.

Звісно, всі ці побічні ефекти є нормальними і мають минути через кілька днів після вакцинації. Так, це незначний дискомфорт, але не щось, що не можна вирішити, проконсультувавшись із сімейним лікарем.

На думку Арістова, нині інформацію про можливий дискомфорт потрібно доносити до всіх, хто має намір робити вакцинацію. Зокрема для того, щоби люди не займалися самолікуванням.

– До 7% вакцинованих мають легкі побічні ефекти після вакцинації. Зростання температури, легка ломота в м’язах та суглобах, головні болі – це все ознаки того, що імунна система розпізнала антигени збудника і почала реагувати на них виробленням антитіл і підготовкою імунних клітин. Потрібно підготувати пацієнтів, щоб вони не застосовували для подолання легких побічних ефектів вакцинації анальгетики і антипіретики. Особливо до початку симптомів, яких може і не з’явитися. Це може знизити рівень вироблених антитіл, – пояснює інфекціоніст.

Залежно від самопочуття, пацієнту можуть порекомендувати кілька днів відпочити, відмовитися від певних фізичних вправ, не сідати за кермо авто тощо.

Однак чи не найважливішим після отримання першої дози вакцини є запис на так звану ревакцинацію.

– Є певний інтервал ревакцинації. У нас пишуть про 28 днів, але можна чекати до двох місяців і більше. Є наукові дані, які свідчать, що якщо інтервал між ін’єкціями більший, то це навіть буде ефективнішим. Тому не потрібно боятися, якщо вам не вдалося ревакцинуватися з певних причин через місяць. Можна трохи відкласти цей процес, – розповідає Жигарєв.

Звісно, і тут значну роль відіграватиме самопочуття людини. Хоча в деяких країнах і рекомендують ревакцинуватися якомога скоріше після отримання першої дози, краще зачекати, доки не минуть будь-які хвороби, навіть якщо йдеться не про Covid-19.

Повний захист

Вважається, що лише після другої ін’єкції вакцини в людини виробляється достатній захист від коронавірусної хвороби.

Йдеться не про те, що людина буде повністю захищена від зараження Covid-19, а про те, що значно знижується ризик розвитку важкої форми захворювання.

Тобто якщо до вакцинації пацієнт, найімовірніше, переніс би коронавірусну хворобу у важкій формі, то після другої дози вакцини він може перехворіти в легкій формі.

Однак це не означатиме, що одразу після введення другої дози вакцини ви будете в безпеці.

– Загалом ми кажемо, що антитіла виробляються приблизно за два-три тижні. Через місяць і більше вже є певний захист. Можна сказати, що вже десь через місяць після другої ін’єкції пацієнт матиме повний захист, – говорить Жигарєв.

Науковці й досі дискутують щодо того, чи може вакцинована від коронавірусу людина бути носієм хвороби і передавати її іншим під час контакту.

Крім того, як і всі інші медичні препарати, вакцини не є ефективними на 100%. Тому навіть після вакцинації слід дотримуватися правил безпеки, запроваджених по всій країні або тільки у вашій області.

– Після проходження вакцинації все одно потрібно дотримуватися протиепідемічних заходів. Тобто тримати дистанцію більше 2 м, носити маски тощо. Потрібно розуміти, що введення вакцини захищає такого пацієнта особисто. В нього менша імовірність ускладнень і важкого протікання хвороби. Однак залишається ризик після вакцинації хворіти у легкій формі або безсимптомно. І тому потрібно продовжувати берегти як себе, так і оточуючих. Після вакцинації людина не стане таким собі супергероєм, який подолав пандемію і може не дотримуватися правил безпеки, – каже Арістов.

У процесі вакцинації немає нічого страшного, а незначні обмеження майже не вплинуть на життя людей після щеплення. Головне – нормально ставитися до цього процесу і не вірити в міфи.

Однак, навіть знаючи про побічні ефекти та як підготуватися до вакцинації, не варто нехтувати зверненнями до лікарів. Вони допоможуть пережити побічні ефекти після ін’єкції, якщо такі взагалі будуть.

Хоча вакцинація в Україні лише розпочалася, готуватися до неї потрібно усім, адже лише її масовість забезпечить подолання пандемії.