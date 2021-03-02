Вакцинація президента Зеленського препаратом AstraZeneca, імунізація залишками вакцини та неможливість побороти пандемію до кінця року – Факти ICTV зібрали головні новини 2 березня про коронавірус в Україні та світі.

Сьогодні щеплення від коронавірусу зробив президент України Володимир Зеленський. Він закликав громадян не боятися вакцинації та записуватись в електронну чергу.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що до кінця літа МОЗ планує пришвидшити процес вакцинації та робити 5-7 млн щеплень на місяць.

Степанов також повідомив про зміни в дорожній карті вакцинації. Відтепер, залишки вакцини можуть отримати лідери думок, діячі культури, спортсмени та лідери релігійної спільноти.

За перший день у застосунку Дія на вакцинацію записались вже понад 38 тис. українців, ще 5 280 осіб записались через інтернет-портал.

Коронавірус у світі

Соцмережа Twitter починає боротись із фейками про коронавірус. Відтепер, усі твіти з дезінформацією про пандемію будуть маркуватись.

Після одного такого випадку акаунт отримає попередження, після п’яти – буде заблокований назавжди.

У ВООЗ заявили, що прогнози повністю перемогти коронавірус до кінця цього року передчасні та нереалістичні.

Проте сподіваються, що вакцинація значно покращить ситуацію та зменшить наслідки від інфекції.

– Якщо ми будемо розумні, то зможемо закінчити з госпіталізаціями, смертями і трагедіями, пов’язаними з цією пандемією, – сказав директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

Китай повідомив про пришвидшення темпів вакцинації, влада планує провакцинувати 40% населення до червня 2021 року.

Молдова тим часом тільки починає кампанію вакцинації. Першими щеплення отримають працівника реанімаційних відділень та лікарень, що займаються саме Covid-19.

Натомість в Чехії ситуація залишається критичною. За останню добу країна встановила антирекорд за кількістю хворих з ускладненим перебігом хвороби – 1 568 осіб.

Наразі в країні діє жорсткий карантин, зачинені навчальні заклади та усі магазини, крім тих, що продають речі першої необхідності.

Вакцинація в Україні

За останню добу в Україні імунізували 1 764 особи. Найбільше щеплень було зроблено в Донецькій області – 180.

Наразі ця область є лідером і за загальною кількістю провакцинованих – 400 осіб.