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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Чому затримується поставка вакцини Pfizer в Україну – відповідь Ляшка

Вакцина проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech у розмірі 117 тис. доз, яку мали поставити в Україну в межах програми COVAX у січні, затримується через юридичні перешкоди.

ляшко

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у коментарі одному з видань.

– Штаб-квартира Pfizer підписувала документи із глобальною ініціативою COVAX, і там були юридичні моменти, які відшліфовували юристи. Я думаю, найближчим часом це питання буде вирішено, і ми будемо очікувати першу партію вакцини Pfizer в Україні, – зазначив Ляшко.

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Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що постачання препарату до України затримується через дефіцит вакцини.

За його словами, Україна отримала підтвердження постачання в середині лютого, але станом на 2 березня препарат досі не доставили.

Вакцинація від Covid-19 в Україні

24 лютого в Україну доставили 500 тис. доз вакцини CoviShield з Індії. За словами Максима Степанова, до кінця 2021 року МОЗ планує безкоштовно вакцинувати всіх охочих. В Україні імунізація добровільна.

На думку міністра, наразі МОЗ здатна вакцинувати 5-7 млн людей на місяць і планує постійно збільшувати швидкість.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Віктор Ляшко

Джерело: Радіо Свобода

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