Вакцинований від Covid-19 лікар із Дніпра, який одним із перших зробив щеплення індійським препаратом Covishield, розповів про свої відчуття у соціальних мережах.

Лікар Олексій Береглій вакцинувався 26 лютого.

– Сьогодні я отримав вакцину. Відчуття досить незвичні. Це наче одним із перших ступити на поверхню Місяця, адже цей маленький крок, який кожен з нас спроможний зробити, здатний врятувати людство! Стан чудовий, – написав лікар у день вакцинації.

За його словами, у перший день після щеплення він зафіксував підвищення температури до 38°С і відчув головний біль.

– Це передбачувана захисна реакція організму на вакцину. Одна таблетка парацетамолу вирішила цю проблему. Відчуваю незначний біль у ділянці місця ін’єкції, – написав Береглій.

На другий день лікар повідомив, що ділянка у місці щеплення ще болить, але температура спала до 36,7°С.

Уже на третій день плече перестало боліти, самопочуття не змінилося. Лікар також не відчув змін у самопочутті на четвертий день після вакцинації проти Covid-19.

– Загальне самопочуття дозволяє працювати на всі 100%, – зазначив лікар.

Вакцинація в Україні

Станом на ранок 3 березня 2021 року в Україні провели 6 888 щеплень від коронавірусу. Найбільше українців за увесь час вакцинували у Донецькій області – 620 осіб.

В Україні з 24 лютого триває вакцинація проти коронавірусу.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Олексій Береглій