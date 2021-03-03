Медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу, але подолати її допоможе вакцинація населення.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 3 березня.

– Не секрет, що світ вже стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу. Наша медична система готова до неї, але висоту хвилі можемо злагодити ми з вами. Відповідь проста — вакцинація, — зазначив міністр.

За словами Степанова, останній локдаун, адаптивний карантин, активне зонування регіонів та зимові канікули дали змогу зменшити згубний вплив Covid-19 на соціально-економічні зв’язки в Україні та підготувати медичну систему до вакцинації людей.

– Щодо кількості людей, яких ми можемо вакцинувати в місяць, можемо виходити на 5-7 млн, – сказав Степанов.

Міністр нагадав, що за рік боротьби з пандемією залучені 131 500 лікарів, перепрофільовані 542 медичні заклади, збільшена кількість ліжко-місць для хворих з Covid-19 з 12 704 до 69 500, з яких забезпечене киснем 59 471 ліжко.

У лікарнях є 6 142 апарати штучної вентиляції легень, які залучені і для лікування хворих на Covid-19, а лабораторні центри МОЗ можуть робити до 80 тис. тестувань на коронавірус на добу.

Вакцинація від Covid-19 в Україні

24 лютого в Україну доставили 500 тис. доз вакцини CoviShield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute.

Станом на ранок 3 березня 2021 року в Україні провели 6 888 щеплень від коронавірусу. Найбільше українців за увесь час вакцинували у Донецькій області – 620 осіб. На першому етапі вакцинації щеплення проводять медичним працівникам.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.