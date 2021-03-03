Вакцини Covishield і AstraZeneca ідентичні – посол Великої Британії

Вакцини проти коронавірусу Covishield та Oxford-AstraZeneca AZD1222 – ідентичні, адже перша є лише ліцензійною назвою другої під час виробництва в Індії.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у соціальних мережах.

– Вакцина проти Covid-19 Covishield та Oxford-AstraZeneca AZD1222 ідентичні. Covishield – це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, які використовує Україна, відрізняються за формулою, категорично невірне, – зазначила Сіммонс.

Препарат Oxford/AstraZeneca виробляється на потужностях Serum Institute і має торговельну назву Covishield. Для екстреного застосування в Україні його зареєстрували 22 лютого.

Вакцини: фактчек. Вакцина від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними. Covishield – це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, що використовуються в ????????, відрізняються за формулою, є категорично неправильним. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 3, 2021

Всесвітня організація охорони здоров’я також схвалила вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного застосування. Дозвіл на її використання дали Велика Британія, ЄС та Індія.

24 лютого в Україну прибула перша партія вакцини проти Covid-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield). До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується постачання 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.

Вакцинація від Covid-19 в Україні

Станом на ранок 3 березня 2021 року в Україні провели 6 888 щеплень від коронавірусу. Найбільше українців за увесь час вакцинували у Донецькій області – 620 осіб.

На першому етапі вакцинації щеплення проводять медичним працівникам.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Melinda Simmons